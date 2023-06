Der Geschäftsjahresausblick von Heidelberger Druck hat den Aktien am Mittwoch einen negativen Impuls gegeben. Am späten Vormittag notieren die Papiere des Druckmaschinenherstellers 4,4 Prozent im Minus bei 1,62 Euro. Das Unternehmen rechnet damit, dass der Umsatz und die bereinigte operative Marge (Ebitda) im laufenden Geschäftsjahr auf Vorjahresniveau bleibt.Der Maschinenbauer Heidelberger Druck will mittelfristig profitabler werden. "Das neue Geschäftsjahr wird kein einfaches werden", sagte Unternehmenschef ...

