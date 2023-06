Airbus erhöht die langfristigen Flugzeugmarkt-Prognosen | Verdoppelung des Flugzeugbestands bis 2042

Werbung







In dem jüngst veröffentlichten Analysebericht stellt Airbus positive Entwicklungen in Aussicht. Besonders der Austausch von bereits ausgelieferten Flugzeugen fördere dabei den Absatz.



Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus veröffentlichte am Mittwoch neue Prognosen im Zuge des "Global Market Forecast 2023-2042" Berichts. In der breit gefächerten Nachfrage-/ und Absatzprognose zeigte die Forschungsabteilung des Konzerns eine positive Entwicklung der Aussichten im Vergleich zum Stand 2020. So solle sich die globale Flugzeugflotte von rund 22.880 (vor COVID) bis 2042 auf rund 46.560 Flugzeuge mehr als verdoppeln.



Es sei jedoch mit einem leicht gebremsten Wachstum zu rechnen, während die Zahl der außer Dienst gestellten Flugzeuge deutlich ansteigen solle.



Die Prognose für Flugzeuge, die durch neuere, effizientere Modelle ausgetauscht werden sollen stieg deutlich um 11,2% auf 17.170 Stück. In diesem Kontext gab Airbus weiterhin ambitionierte Ziele für eine "grüne Flugzeugbranche" an. Durch massive CO2-Einsparungen mit nachhaltigen Treibstoffen, kommenden Innovationen und einer effizienteren Flotte solle bis 2050 ein "net-zero" angestrebt werden.



Das von der ATAG, der Air Transport Action Group, etablierte Ziel "Waypoint 2050" ist jedoch umstritten. Umweltaktivisten und NGOs hinterfragen die Umsetzbarkeit von Flottenwachstum und gleichzeitigen CO2-Einsparungen massiv.















Sommerlaune auch an den Börsen



Der DAX® erstrahlt im Kaiserwetter und steigerte seit Wochenstart den Kurs bereits um über 250 Punkte. Unter dem Titel "Schlüsselgröße 16.300 Punkte!" analysiert Jörg Scherer im Daily Trading heute den Verlauf der letzten Tage. Lesen Sie jetzt die brandaktuelle Analyse zur Entscheidungszone:













Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC