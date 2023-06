Von Olivier de Berranger, CIO bei LFDE In der Eurozone hat die Neuberechnung des BIP für das erste Quartal 2023 das Wachstum mit -0,1 % in den negativen Bereich abrutschen lassen. Mit einem rückläufigen BIP im zweiten Quartal in Folge macht die Eurozone somit per Definition eine technische Rezession durch, die im Oktober 2022 eingesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...