Düsseldorf (ots) -Pflanzenmarktführer Alpro und der führende Kaffeeröster Tchibo geben heute ihre Partnerschaft bekannt: Ab sofort ist Alpro Barista Hafer als pflanzliche Milchalternative für die Kaffeespezialitäten in allen rund 500 Tchibo Kaffeebars in Deutschland erhältlich.KundInnen in allen deutschen Tchibo Kaffeebars können jetzt auf Wunsch Ihre Kaffeespezialitäten auch mit Alpro Barista Hafer genießen. Die Kooperation der beiden Unternehmen bietet die Möglichkeit, neue Zielgruppen für die Marken zu gewinnen und gemeinsam das steigende Interesse an pflanzenbasierten Angeboten im Out of Home Bereich zu bedienen.Der Alpro Barista Drink auf Haferbasis wurde speziell für den Einsatz in Kaffeegetränken entwickelt, schäumt besonders gut auf und passt mit seinem milden Hafergeschmack gut zu Kaffee. In den Tchibo Kaffeebars kommt Alpro Barista Hafer zum Beispiel als pflanzliche Milchalternative für Cappuccino oder Latte Macchiato zum Einsatz.Haferdrink ist die beliebteste pflanzliche Zugabe im KaffeeLaut dem aktuellen Tchibo Kaffeereport 2023 ist von den veganen Milchalternativen Haferdrink am populärsten: 9,6 Prozent* der Befragten genießen diesen in ihrem Heißgetränk. Eine weitere Steigerung der Beliebtheit - denn 2022 lag der Wert noch bei 8,1 Prozent. Der pflanzliche Favorit kann mit dem Alpro Barista Hafer ab sofort in den Tchibo Kaffeebars ebenso genossen werden. In den größeren Kaffeebars wird zusätzlich - als weitere vegane Möglichkeit - der Sojadrink von Alpro angeboten. Mehr zu veganen Milchalternativen gibt es auch im Tchibo Podcast "5 Tassen täglich" im Kaffee-Wissen to go (https://5tassentaeglich.podigee.io/44-vegane-milchalternativen) zu hören."Als führender Kaffeeröster in Deutschland ist es uns wichtig, stets die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden im Blick zu haben und darauf zu reagieren - in diesem Fall die steigende Nachfrage nach veganen Varianten als Zugabe zum Kaffee. Alpro ist als Innovationstreiber im Bereich der pflanzlichen Alternativen mit einer jungen Zielgruppe und den passenden Produkten für unsere Kaffeespezialitäten dafür der ideale Partner", sagt Tim Bierfischer, Head of Shopkonzepte und Kaffeebars bei Tchibo."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Tchibo und darüber, dass mit Alpro Barista Hafer das für uns beste Barista Produkt auf dem Markt in den Tchibo Kaffeebars angeboten wird. Alpro Barista Hafer ist die perfekte Wahl für Kaffeespezialitäten, denn er überzeugt durch seine fabelhafte Schäumbarkeit und besondere Cremigkeit", sagt Patrick Neyret, Category Director Plant Based bei Danone DACH. "Diese Kooperation ist ein wichtiger Schritt für uns, um noch mehr Menschen von der Qualität und dem Geschmack unserer Produkte zu überzeugen - und das nicht nur zu Hause, sondern jetzt auch unterwegs. Wir sind stolz darauf, dass Tchibo uns als Partner gewählt hat und freuen uns, unsere Erfolgsgeschichten gemeinsam fortzusetzen."______________________________*Das ergab die repräsentative Umfrage unter rund 1.500 Kaffeetrinkenden, die Tchibo zusammen mit brand eins und Statista für den Tchibo Kaffeereport 2023 durchgeführt hat.Über AlproAlpro ist Pionier für pflanzliche Nahrungsmittel sowie Getränke und stellt seit über 40 Jahren pflanzliche Drinks, Joghurtalternativen, Kochcrémes und Desserts her - auf Basis von zum Beispiel Sojabohnen, Mandeln oder Hafer. Alpro gehört zum Lebensmittelhersteller Danone und hat drei Produktionsanlagen in Belgien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich.Seit 1980 leistet Alpro Pionierarbeit mit dem Ziel, eine ausgewogenere Ernährung und einen nachhaltigeren Lebensstil voranzutreiben. Alpro ist aufgrund seiner Bemühungen, soziale und ökologische Ziele mit finanziellem Erfolg zu kombinieren, seit 2018 B Corp-zertifiziert.Weitere Informationen: www.alpro.comMehr über das Engagement in den Bereichen Gesundheit & Nachhaltigkeit:www.alpro.com/de/gut-fur-den-planetenÜber Tchibo:Tchibo steht für ein einzigartiges Geschäftsmodell. In acht Ländern betreibt Tchibo rund 900 Shops, über 24.200 Depots im Einzelhandel sowie nationale Online-Shops. Über dieses Multichannel-Vertriebssystem bietet das Unternehmen neben Kaffee und den Einzelportionssystemen Cafissimo und Qbo die wöchentlich wechselnden Non Food Sortimente und Dienstleistungen, wie Reisen oder Mobilfunk, an. Tchibo erzielte 2021 mit international rund 11.230 Mitarbeitenden 3,26 Milliarden Euro Umsatz. Tchibo ist Röstkaffee-Marktführer in Deutschland, Österreich, Tschechien und Ungarn und gehört zu den führenden E-Commerce-Firmen in Europa. Für seine nachhaltige Geschäftspolitik wurde das 1949 in Hamburg gegründete Familienunternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2012 mit dem Preis für Unternehmensethik und dem Umweltpreis Logistik sowie 2013 mit den CSR-Preisen der Bundesregierung und der EU. 2016 wurde Tchibo als nachhaltigstes Großunternehmen Deutschlands ausgezeichnet.Pressekontakt:Pressekontakt Alpro:Annika Geiger - Unternehmenskommunikation DanoneTel: +49 173 416 213annika.geiger@danone.comLinda Schumacher - Unternehmenskommunikation DanoneTel: +49 162 2459 284linda.schumacher@danone.comPressekontakt Tchibo:Karina Schneider, Sprecherin Coffee, Tchibo GmbHTel: +49 40 63 87 - 3862karina.schneider@tchibo.deOriginal-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53080/5533520