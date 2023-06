DJ Puma stellt globales Marketing neu auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Puma stellt seine globale Marketingorganisation neu auf. Damit will der Sportartikelhersteller seine Marke weiter stärken. Künftig werde die globale Marketingorganisation in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach angesiedelt sein, um eine bessere und schnellere Abstimmung mit den globalen Produktfunktionen, der globalen Go-to-Market-Funktion und der Kreativdirektion des Unternehmens zu ermöglichen, teilte der MDAX-Konzern mit.

Deshalb will Puma mit Wirkung zum 1. Juli die Abteilungen Brand Management und Marketing Operations von Boston nach Herzogenaurach verlegen. Gleichzeitig soll die Marketingorganisation von Puma Nordamerika gestärkt werden - sie soll künftig für das US-amerikanische Sportsmarketing und US-amerikanische Produktkollaborationen verantwortlich sein.

Leiten soll die globale Marketingorganisation Richard Teyssier. Teyssier, derzeit Regional General Manager Europe, werde ab 1. Juli Global Brand & Marketing Director und werde direkt an CEO Arne Freundt berichten.

Im Rahmen der Reorganisation hat laut Mitteilung Pumas Chief Brand Officer Adam Petrick entschieden, nicht nach Herzogenaurach mitzukommen, sondern sich neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb von Puma zu widmen. Petrick werde bis Jahresende im Unternehmen bleiben, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.

