Bau einer ersten kommerziellen Polystyrol-Recyclinganlage und einer Pilotanlage für ABS-Recycling

Erste kommerzielle Polystyrol-Recyclinganlage

Polystyvert meldet mit Stolz den Bau der ersten kommerziellen Vollskala-Anlage zur Erzeugung von Recycling-Polystyrol im Großraum Montreal. Diese Anlage repräsentiert eine Investition von 40 Millionen Dollar und wird jährlich 9.000 Tonnen stark verschmutzte verbrauchsinduzierte oder post-industrielle Polystyrolabfälle recyceln. Diese Menge entspricht 15 Prozent des Polystyrols, das jedes Jahr in Quebec in den Mülldeponien entsorgt wird. Bemerkenswert unter den Partnern ist die Teilnahme von zwei prominenten Unternehmen der Polystyrolbranche, die Beiträge zur Finanzierung der Anlage leisten. Die Zulieferung von Rohstoffen ist ebenso gesichert wie der Verkauf des recycelten Polystyrols.

Die patentierte Technologie von Polystyvert erfüllt ein dringendes Bedürfnis in der Abfallwirtschaft, nämlich das Recycling von Materialien, deren Wiederverwertung einst als schwierig galt. Dank fortschrittlicher Reinigungsverfahren ist es jetzt möglich, Verunreinigungen zu entfernen und hochwertigen Kunststoff zu erzeugen. Der Recycling-Kunststoff weist identische physikalische und chemische Eigenschaften auf wie die Originalformmasse und gestattet zudem eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um bis zu 90 Prozent. Die Recycling-Masse kann zur Herstellung von Produkten verwendet werden, die für dieselben Verwendungszwecke vorgesehen sind wie die Originalmasse. Im Einklang mit den wirtschaftlichen und umweltbezogenen Zielen von Quebec und Kanada wird dieses richtungweisende Projekt von der Regierung auf Provinz- und Landesebene unterstützt.

"Wir sind extrem stolz darauf, diesen wichtigen Augenblick in der Geschichte von Polystyvert zu erreichen. Nach mehreren erfolgreichen Entwicklungsphasen wurde unsere Technologie nun zur Reife geführt. Wir können jetzt verunreinigte Abfälle recyceln, die bisher nur auf der Mülldeponie entsorgt werden konnten. Diese Anlage ist die erste von vielen, die weltweit gebaut werden können, indem man dem Beispiel von Montreal folgt und damit die wirtschaftlichen und umweltbezogenen Vorteile des Projekts vervielfältigt", erklärte Nathalie Morin, Präsidentin von Polystyvert.

Diese Anlage wird das Wachstum des Unternehmens beschleunigen, dessen Geschäftsmodell sich um die Vergabe von Lizenzen für die unternehmenseigene Technologie von Polystyvert dreht. Demzufolge wird diese erste Anlage mit erheblichen positiven wirtschaftlichen und umweltbezogenen Auswirkungen verbunden sein, die die ursprüngliche Investition weit überschreiten. Das Projekt wird Quebec und Kanada auf globaler Ebene in den Blickpunkt rücken, die damit ihre Führungsrolle in der Akzeptanz und Umsetzung sauberer Technologien verdeutlichen.

"Die Vollskala-Anlage, die wir heute ankündigen, markiert die Einleitung der globalen Kommerzialisierung unserer Technologie durch Lizenzvergabe, ein strategischer Schritt, der die wirtschaftlichen Vorteile unseres Projekts exponentiell vervielfachen wird. Wir beobachten bereits erhebliches Interesse seitens bedeutender Branchenakteure, die eine Lizenz erwerben möchten. Damit wird einem rapiden Unternehmenswachstum durch die Nachbildung unserer ersten Vollskala-Anlage der Weg geebnet", ergänzte Morin, Präsidentin von Polystyvert.

Diversifizierung in andere Kunststoffe: ABS-Pilotanlage

Zusätzlich zu der Vollskala-Recyclinganlage für Polystyrol kündigt Polystyvert auch stolz die Errichtung einer neuen Pilotanlage in seinem Forschungs- und Entwicklungszentrum östlich von Montreal an. Das Unternehmen hat sein Verfahren und geistiges Eigentum auf einen weiteren Styrolkunststoff ABS erweitert. Dieses thermoplastische Polymer findet breite Verwendung in der Fahrzeug-, Elektronik- und Spielwarenindustrie. Mit der finanziellen Unterstützung eines bekannten globalen Partners hat Polystyvert die ersten Phasen der Anpassung seiner Technologie abgeschlossen. Das Unternehmen beginnt nun mit dem Bau einer Pilotanlage im Wert von 3 Millionen Dollar, ein wichtiger Schritt in Richtung auf eine groß angelegte Recyclinganlage dieses Kunststoffes.

"Unser Forschungs- und Entwicklungsteam hat beträchtliche Fortschritte bei der Anpassung der Technologie an eine Kunststoffart erzielt, die in unserem täglichen Leben vielfache Anwendung findet. Die ABS-Pilotanlage befindet sich östlich von Montreal und markiert einen richtungweisenden Entwicklungsschritt in einem neuen Zeitalter des Recyclings dieses Kunststoffes, der derzeit nur schwer wiederverwertet werden kann, aber in seiner Verwendung unverzichtbar ist. Wir freuen uns, unser Wachstum östlich von Montreal fortsetzen zu können", so Nathalie Morin abschließend.

Über Polystyvert

Polystyvert ist ein in Montreal (Kanada) ansässiges Unternehmen im Bereich sauberer Technologie, das die Welt des Kunststoff-Recyclings durch Implementierung einer Kreislaufwirtschaft zukunftsweisend verändert.

Dank seines einzigartigen Recyclingverfahrens durch Auflösung kann Polystyvert Kunststoffabfälle recyceln, die im typischen Fall aufgrund hoher Verunreinigung als nicht-recycelbar gelten. Das Ergebnis ist ein recycelter Rohstoff von unerreichter Reinheit, der fabrikneuen Kunststoff ersetzen und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen um bis zu 90 Prozent verringern kann.

Die kanadische Innovation wurde in über zwanzig Ländern patentiert und bietet nun eine nachhaltige Alternative zu fabrikneuem Kunststoff für Branchen wie Elektronik, Spielwaren, Verpackung und Automobilherstellung.

