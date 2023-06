München (ots) -Grüne Wiesen, strahlend blauer Himmel, malerische Bergkulisse - neun Promi-Paare bringen diese Idylle in Kärnten gewaltig ins Wanken. Joyn zeigt den österreichischen Reality-Hit "Forsthaus Rampensau" und bringt ihn diesen Winter als Eigenproduktion nach Deutschland. Neun Promis wohnen im "Forsthaus Rampensau Germany" mit ihren ebenfalls prominenten Lebenspartner*innen, Freund*innen oder Familienmitgliedern unter permanenter Kamerabeobachtung in einem Selbstversorger-Forsthaus. Auf 1.300 Metern Höhe leben die 18 potenziellen Rampensäue im Lavanttal charmant-rustikal ohne Luxus und stellen sich den täglichen Herausforderungen und dem Zusammenleben auf engstem Raum.Welches Paar triumphiert in den amüsant-infantilen Spielen rund um Wissen und Geschicklichkeit? Wer kämpft sich mit Strategie durch die Nominierungen? Welche Promis erobern das Forsthaus und werden Deutschlands erste Rampensäue? Das Siegerpaar gewinnt 25.000 Euro.Die erfolgreiche und erste Reality-Show aus Österreich: "Forsthaus Rampensau" feiert beim österreichischen Sender ATV Rekordwerte. Und auch online auf Joyn in Deutschland und Österreich generiert "Forsthaus Rampensau" Video Views im Millionenbereich. Produziert wird "Forsthaus Rampensau Germany" von der Madame Zheng Production GmbH."Forsthaus Rampensau Germany" - sieben Folgen diesen Winter bei Joyn PLUS+.Über JoynAuf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt:Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm und ist eine hundertprozentige Tochter von ProSiebenSat.1.Pressekontakt:Für weitere Informationen zu dieser Meldung kontaktieren Sie bitte:Joyn GmbHPressestelleRidlerstraße 57D-80339 Münchenwww.joyn.depresse@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5533548