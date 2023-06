EQS-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Personalie

Bastei Lübbe AG beruft neuen Finanzvorstand



14.06.2023

Bastei Lübbe AG beruft neuen Finanzvorstand Köln, 14. Juni 2023 - Der Aufsichtsrat der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Bastei Lübbe AG hat Mathis Gerkensmeyer (41) zum neuen Vorstandsmitglied und Finanzvorstand (CFO) bestellt. Er tritt damit die Nachfolge von Joachim Herbst an, der seinen zum 31. Juli 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängert hat. Herr Gerkensmeyer wird zum 1. September 2023 in das Verlagshaus eintreten. Nach seinem Studium zum Diplom-Kaufmann an der Universität zu Köln mit den Schwerpunkten Medienmanagement, Corporate Finance und Medienökonomie begann Mathis Gerkensmeyer seine berufliche Karriere 2009 bei der Axel Springer SE, Hamburg/Berlin. Dort durchlief er verschiedene Positionen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie und war schließlich als Senior Investment Manager für neue und bestehende Unternehmensbeteiligungen des Digitalportfolios verantwortlich. Im Portfoliounternehmen Runtastic GmbH übernahm er 2015 die Rolle des Leiters Finanzen. Das österreichische Unternehmen ist auf die Entwicklung und den Betrieb mobiler Apps im Fitness-Bereich spezialisiert und gehört seit August 2015 zur adidas AG. Mathis Gerkensmeyer wurde im Rahmen seiner weiteren beruflichen Entwicklung im Jahr 2019 dann als CFO in die Geschäftsführung berufen. Carsten Dentler, Aufsichtsratsvorsitzender der Bastei Lübbe AG: "Mit Mathis Gerkensmeyer gewinnen wir einen ausgewiesenen Finanz- und Digitalexperten für die Bastei Lübbe AG. Seine Expertise liegt nicht nur im Finanzbereich und der Optimierung von Prozessen, sondern auch in seiner Erfahrung aus der erfolgreichen Umsetzung digitaler community-getriebener Geschäftsmodelle. Er wird dem Unternehmen dabei helfen, die bereits eingeleitete Digitalisierung weiter zu forcieren und als Teil des Vorstandsteams entscheidende Impulse setzen." "Der Aufsichtsrat dankt Joachim Herbst noch einmal ausdrücklich für seine erfolgreiche Arbeit. Er hat eine maßgebende Rolle bei der Neuausrichtung der Bastei Lübbe AG, deren Positionierung als innovative und im deutschen Markt hervorragend aufgestellte Verlagsgruppe sowie der Rückkehr zu einer erfolgreichen und profitablen Entwicklung des Unternehmens gespielt", ergänzt Carsten Dentler.



Über Bastei Lübbe AG: Die Bastei Lübbe AG ist ein deutscher Publikumsverlag mit Sitz in Köln, der auf die Herausgabe von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit belletristischen und populärwissenschaftlichen Inhalten spezialisiert ist. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören auch die periodisch erscheinenden Romanhefte. Mit ihren insgesamt fünfzehn Verlagsmarken hat die Unternehmensgruppe derzeit mehrere Tausend Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren einer der Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe unter anderem durch die Produktion Tausender Audio- und eBooks Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien und Verwertungskanäle. Mit einem Jahresumsatz von rund 95 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2021/2022) gehört die Bastei Lübbe AG zu den größten mittelständischen Unternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.luebbe.de zu finden.



Kontakt Bastei Lübbe AG: Barbara Fischer

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (0)221 8200 2850

E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de



