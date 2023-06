London und Broomfield, Colorado (ots/PRNewswire) -Wichtiger softwarebasierter Schutz für eine Reihe vernetzter GeräteQuantinuum, das weltweit größte Unternehmen für integriertes Quantencomputing, gab heute die Markteinführung von Quantum Origin Onboard bekannt, einer Innovation auf dem Gebiet der kryptografischen Schlüsselgenerierung, die quantencomputergehärteten Cyberschutz für eine breite Palette verbundener Geräte bietet, indem sie die Stärke der in den Geräten selbst generierten Schlüssel maximiert.Das Risiko von Cyberangriffen auf Unternehmen nimmt weiter zu. Da Cyberkriminelle neue Techniken entdecken, um vernetzte Systeme und deren Daten auszunutzen, bleiben selbst die kryptografischen Grundlagen der Cybersicherheitsmaßnahmen anfällig für fortschrittliche Bedrohungen. Kryptografische Schlüssel, die mit den derzeit üblichen Methoden von Unternehmen auf der ganzen Welt erstellt werden, sind nicht nachweislich unvorhersehbar, so dass verschlüsselte Daten und Systeme potenziell dem Risiko verheerender Angriffe ausgesetzt sind. Quantinuums quantencomputergehärtete Lösung zur Verbesserung von kryptografischen Schlüsseln minimiert nachweislich das Risiko, dass Unternehmen anfällige Schlüssel zum Schutz verschlüsselter Daten erzeugen und verwenden."Während Quantencomputing das Potenzial hat, aktuelle Verschlüsselungsalgorithmen obsolet zu machen und damit eine große Herausforderung für Unternehmen und Privatpersonen darstellt, können raffinierte Angreifer bereits heute angreifbare Kodierungsschlüssel ausnutzen", erklärte Dr. Rajeeb Hazra, CEO von Quantinuum. "Mit unserem Quantum Origin Onboard und der gesamten Quantum Origin-Plattform können Unternehmen ihre Verteidigung über mehrere Endpunkte hinweg verstärken und die Möglichkeiten einer quantensicheren Zukunft nutzen. Die nächste Ära der Datensicherheit ist da, und wir sind stolz darauf, bei der Zusammenarbeit mit Unternehmen weltweit an vorderster Front zu stehen."Stärkung der Verschlüsselung auf GeräteebeneQuantum Origin Onboard ist die erste und einzige kommerziell erhältliche Unternehmenssoftwarelösung, die in der Lage ist, durch Quantencomputing gehärtete Schlüsselverbesserungen bereitzustellen. Sie kann direkt auf Geräten installiert werden und dazu beitragen, einen beispiellosen Basisschutz zu bieten. Quantum Origin Onboard bietet hochmoderne Sicherheit auf Unternehmensniveau, die direkt in angeschlossene Geräte integriert werden kann, ohne dass zusätzliche Hardware-Upgrades erforderlich sind. Dieser einzigartige Ansatz stellt sicher, dass Geräte in jeder Umgebung, online oder offline, quantencomputergehärtete Schlüssel generieren können, um die Stärke der Verschlüsselungsmaßnahmen zum Schutz der Geräte kontinuierlich zu maximieren.Quantum Origin Onboard bettet einen Quantensamen, der vom Quantencomputer der H-Serie von Quantinuum erstellt wurde, in Geräte ein. Der Samen ist eine Folge nachweislich unvorhersehbarer Zahlen, die die Fähigkeit eines Geräts verbessern, starke und sichere Schlüssel zu generieren."Unternehmen erkennen, dass sie durch die Einführung von quantencomputergehärteten kryptografischen Schlüsseln eine beispiellose Widerstandsfähigkeit aufbauen können", sagte Duncan Jones, Leiter Cybersicherheit bei Quantinuum. "Dies ist ein Paradigmenwechsel, und Unternehmen in wichtigen Branchen nutzen die Gelegenheit, das Risiko für eine ihrer Angriffsflächen zu minimieren, insbesondere bei der Verschlüsselung auf Geräteebene bei mit dem Internet verbundenen Produkten, die möglicherweise ein Jahrzehnt lang im Einsatz sind."Die wachsende Sicherheitsbedrohung für eingebettete GeräteDer zunehmende Einsatz vernetzter Geräte unterstützt weiterhin Innovationen in allen Branchen, von wichtiger Infrastruktur über das Gesundheitswesen bis hin zu Transport und Energie. Mit steigender Akzeptanz haben Cyberkriminelle vermehrt empfindliche vernetzte Geräte ins Visier genommen, was zu Massenstörungen führt. Eines der berühmtesten Beispiele für die Leistungsfähigkeit von IoT-basierten Angriffen ist die Mirai-Malware, die IP-Kameras und einfache Hausrouter infizierte und ein Botnet geschaffen hat, das einen führenden Anbieter von Domain-Namen-Systemen kompromittierte und viele hochkarätige Websites unzugänglich machte.Quantum Origin Onboard integriert eine branchenführende Sicherheitsfähigkeit in vernetzte Geräte, um die Gerätesicherheit gegen fortschrittliche Cyberangriffe zu stärken, indem eine nutzbare Cyberschwäche minimiert wird. Als einzige Softwarelösung dieser Art vereinfacht sie den Einsatz und bietet eine unterbrechungsfreie Schlüsselgenerierung für vernetzte Geräte und die von ihnen verwalteten Daten.Weitere Informationen finden Sie auf http://www.quantinuum.com/cybersecurity/quantumoriginonboard.Informationen zu QuantinuumQuantinuum (http://www.quantinuum.com/) ist das weltweit größte Quantencomputing-Unternehmen, das sich aus der Kombination der weltweit führenden Hardware von Honeywell Quantum Solutions und klassenführender Middleware und Anwendungen von Cambridge Quantum zusammensetzt. Das von Wissenschaft geleitete und unternehmerisch orientierte Unternehmen Quantinuum beschleunigt das Quantencomputing und die Entwicklung von Anwendungen in den Bereichen Chemie, Cybersicherheit, Finanzen und Optimierung. Sein Fokus liegt auf der Entwicklung skalierbarer und kommerzieller Quantenlösungen, um die dringendsten Probleme der Welt in Bereichen wie Energie, Logistik, Klimawandel und Gesundheit zu lösen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 480 Mitarbeiter, darunter 350 Wissenschaftler an neun Standorten in den USA, Europa und Japan.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/quantinuum-bringt-erstmals-quantencomputergehartete-kodierungsschlussel-auf-die-gerateebene--einfuhrung-von-quantum-origin-onboard-301850566.htmlPressekontakt:Tammy Swanson,Globale Leiterin Marketing und Externe Kommunikation,tammy.swanson @quantinuum,+1 952-239-6333Original-Content von: Quantinuum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160376/5533596