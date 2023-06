Baby Health Care hat die Auszeichnung als eines der Top 10 Unternehmen im Bereich der Fetal- und Neonatalmedizin für das Jahr 2023 von MEDTECH OUTLOOK erhalten, einer weltweit anerkannten medizinischen Publikation, die bahnbrechende Lösungen für das moderne Gesundheitswesen vorstellt.

Die Anerkennung ist ein Zeugnis für das unermüdliche Engagement und die Innovation im Bereich der pädiatrischen Gesundheitsfürsorge, die insbesondere durch unseren bahnbrechenden elektrischen Nasensekretsauger unterstrichen wird.

CEO Kiyotaka Yamafuji bekräftigt: "Wir glauben, dass eine möglichst geringe Medikation ideal für eine bessere Gesundheit ist, und das ist auch das Ziel unseres Produkts. Es macht Medikamente überflüssig, wenn es um verstopfte Nasen bei Babys geht." Das Unternehmen ist sehr stolz auf diese Anerkennung. Die Überzeugung, dass der Grundstein für das Wachstum und die Gesundheit eines Kindes durch die richtige Pflege, in Verbindung mit genauem Wissen und Zuneigung zu Hause, gelegt wird, leitet die Entwicklung und Innovation unserer Produkte.

Unser elektrischer Nasensekretsauger ist ein Paradebeispiel für unsere Firmenphilosophie. Er bietet eine hocheffiziente Lösung zum Absaugen von Nasenschleim. Obwohl er einfach konzipiert ist, bietet er zahlreiche Vorteile. Da er den Prozess der Nasenreinigung im Vergleich zu manuellen Methoden vereinfacht, verringert er das Risiko von Mittelohrentzündungen und anderen Krankheiten und verbessert gleichzeitig die Schlafqualität von Säuglingen.

Vor dem Hintergrund der rapide alternden Gesellschaft Japans und der sinkenden Geburtenrate nutzen wir unser Branchenwissen, um auf dem Markt für Babyartikel führend zu sein, und planen, unsere globale Geschäftsexpansion zu beschleunigen. Um dieses Wachstum zu fördern, erwägen wir auch Initiativen zur Kapitalbeschaffung. Neben unserem Vorzeigeprodukt, dem Nasensekretsauger, freuen wir uns auf die Einführung von Produkten und Dienstleistungen wie dem SIDS-Präventionsalarm oder der Handbuch-App für die Gesundheit von Müttern, die sich an globalen Bedürfnissen orientiert. Wir hoffen, dass diese Auszeichnung das Bewusstsein für die Bedeutung der häuslichen Gesundheitsfürsorge im Säuglingsalter weltweit schärft und uns dazu anspornt, weiterhin Innovationen für eine gesündere Zukunft zu entwickeln.

Über Baby Health Care: Baby Health Care ist mit seinem Nasensekretsauger BabySmile S-504 Electric Nasal Aspirator ein Pionier im Bereich der medizinischen Geräte für Säuglinge. Das Gerät wurde vom Baby Maternity Magazine als "Top Choice of the Year 2023" und als "Product of the Year ausgezeichnet". Angetrieben von der Vision, die Gesundheit von Babys zu schützen und zu fördern, entwickelt das Unternehmen weiterhin innovative medizinische Geräte für den Hausgebrauch und fördert eine neue Kultur der Gesundheitsfürsorge, bei der das Wohlbefinden von Säuglingen an erster Stelle steht.

