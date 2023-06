DJ K+S kippt wegen jüngster Kalipreisentwicklung Jahresprognose

FRANKFURT (Dow Jones)--K+S dürfte wegen zusätzlichen Preisdrucks bei Kalidünger die Finanzziele für das Gesamtjahr wohl verfehlen. Die Erreichbarkeit der prognostizierten Kennzahlenbandbreiten ist aufgrund der jüngsten Kalipreisbewegungen "unwahrscheinlich", wie der Kasseler Konzern mitteilte. Canpotex, die Exportorganisation von Nutrien und Mosaic, habe jüngst mit chinesischen Abnehmern einen Kali-Liefervertrag bis Jahresende zu einem Preis von 307 US-Dollar je Tonne vereinbart. In den ersten drei Monaten hatte der durchschnittliche Tonnenpreis für Kalidünger noch bei 499 Euro je Tonne gelegen.

China spielt im Regionalportfolio von K+S zwar eine nachrangige Rolle, so das Unternehmen am Mittwoch weiter. Für die Ertragssituation sei allerdings entscheidend, welches Preisniveau sich daraufhin weltweit herausbilde, wie schnell sich von diesem Preisboden eine Erholung einstelle und welche Mengen zu den jeweiligen Preisen nachgefragt würden.

K+S hatte bereits im Mai den Ausblick 2023 wegen niedriger Kalipreise gesenkt. Seitdem wird mit einem EBITDA zwischen 1,15 Milliarden und 1,35 Milliarden Euro gerechnet. "Für den Fall, dass der chinesische Kaliumchloridpreis entsprechend in die anderen Märkte ausstrahlt und bis Jahresende 2023 noch keine Preiserholung in diesen Märkten von den dann erreichten Niveaus eintritt, würde sich für K+S im Jahr 2023 insgesamt ein EBITDA von rund 0,8 Mrd. EUR ergeben", so das Unternehmen nun weiter. Allerdings gehe K+S von einer Preiserholung im zweiten Halbjahr aus, was zu einem höheren EBITDA als 0,8 Milliarden Euro führen sollte.

