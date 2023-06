Erhalten Mitarbeiter Anteile am Unternehmen ihres Arbeitsgebers, hat das für beide Seiten Vorteile. Diese Vorteile wurden bislang jedoch durch den geltenden Gesetzesrahmen geschmälert. Mit dem neuen Zukunftsfinanzierungsgesetz soll sich das endlich ändern. Mitarbeiterbeteiligungen werden dadurch so attraktiv wie noch nie.Von Holger C. Hinz Machen wir uns nichts vor: Niemand arbeitet so motiviert und engagiert für ein Unternehmen wie der Unternehmer oder die Unternehmerin selbst. Das gilt für große Firmen ebenso wie für KMU. Angestellte sind in dieser Hinsicht gewissermaßen benachteiligt, da zusätzliches Engagement in der Regel nicht automatisch zu mehr Einkommen führt. Mitarbeiterbeteiligungen sollen das ändern. Allerdings beinhalteten die gesetzlichen Regelungen dazu bislang einige gravierende Nachteile. Diese werden durch das geplante Zukunftsfinanzierungsgesetz jedoch weitgehend ausgemerzt. Der Reihe nach.Mit einer Mitarbeiterbeteiligung werden Angestellte am wirtschaftlichen Erfolg ihres Unternehmens beteiligt - und zwar über ihr reguläres Gehalt hinausgehend. Die Angestellten können entweder Ansprüche auf bestimmte Zahlungen erhalten oder Anteile am Unternehmenskapital erwerben. Bei Start-ups ist zum Beispiel die sogenannte ESOP-Beteiligung besonders beliebt. Mit einem Employee Stock Option Plan (ESOP) erhalten Mitarbeitende die Möglichkeit, Unternehmensanteile in Form von Aktien beziehungsweise GmbH-Anteilen zu erwerben. Oft ist diese Möglichkeit an eine längere Betriebszugehörigkeit oder die Erreichung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...