DJ Habeck erwartet baldige EU-Genehmigung der Beihilfen für Thyssenkrupp

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnet mit einer baldigen Genehmigung der Europäischen Kommission für die milliardenschwere staatliche Beihilfe für die klimafreundlichere Produktion des Stahlkonzerns Thyssenkrupp. Es geht bei der Dekarbonisierung der Stahlproduktion des Konzerns um das Projekt "tkH2steel".

"Die Stahlindustrie in Deutschland hat sich auf den Weg gemacht die große Aufgabe der Dekarbonisierung anzugehen und dabei müssen und werden wir sie als Bundesregierung unterstützen", sagte Habeck vor dem Stahlaktionstag der IG Metall in Duisburg. Dort will er später auch eine Rede halten. Die Bundesregierung stehe zu ihren Förderzusagen und habe in den letzten Tagen noch einmal sehr intensiv mit der Europäischen Kommission verhandelt.

"In diesen Verhandlungen konnte gestern ein zentraler Verfahrensschritt erreicht werden. Wir haben uns mit der EU-Kommission auf die zentralen Parameter für eine Beihilfegenehmigung verständigt. Die Grundlagen für die Genehmigungsentscheidung sind damit klar umrissen und damit hat auch Thyssenkrupp die notwendige Planungssicherheit", so Habeck.

Damit sei "Grüner Stahl", der mit erneuerbaren Energien produziert wird, made in Germany und Europa möglich. Man brauche eine starke Stahlindustrie auch in Zukunft in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen und in Europa.

Das Projekt tkH2steel ist eines von mehreren Projekten im Rahmen des gemeinsamen europäischen Projekts zu Wasserstoff (sogenanntes IPCEI Wasserstoff). Im Rahmen des IPCEI Wasserstoff wurden vier Stahlprojekte der Firmen Salzgitter Flachstahl, Arcelormittal, Thyssenkrupp Steel Europe (tkse) und SHS in einem Interessenbekundungsverfahren ausgewählt. Salzgitter hat bereits den Förderbescheid über 1 Milliarde Euro erhalten, nachdem die Europäische Kommission dieses Projekt beihilferechtlich genehmigt hatte.

Die anderen Projekte befinden sich laut Ministerium noch im beihilferechtlichen Genehmigungsprozess. Im Kern beinhalten alle Projekte die Errichtung einer Direktreduktionsanlage und eines angeschlossenen Elektrolichtbogenofens oder Einschmelzers.

