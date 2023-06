Liefert auditierbare, exportierbare klinische Nachweise mit 60 Prozent weniger Zeitaufwand als bei manuellen Prozessen und 40 Prozent weniger Zeitaufwand als bei alternativen Technologieplattformen

RQM+, der weltweit führende MedTech-Serviceanbieter, gab heute die Markteinführung von Fern.ai bekannt, der ersten "Human-in-the-Loop"-Plattform für künstliche Intelligenz (KI), die alle Aspekte der Literaturrecherche zu klinischen Nachweisen für Fachkräfte für regulatorische Angelegenheiten standardisiert und in 60 Prozent weniger Zeit als ein manueller Prozess und in 40 Prozent weniger Zeit als alternative Technologieplattformen auditierbare, exportfähige Ergebnisse liefert. Fern.ai ist das erste Angebot von RQM+ Technology Solutions, einer unabhängigen Geschäftseinheit, deren Ziel es ist, der Life-Sciences-Gemeinschaft dabei zu helfen, die Ergebnisse für die Patienten durch eine schnellere und effizientere Markteinführung lebensverbessernder Produkte mithilfe fortschrittlicher Technologieplattformen zu verbessern.

"Fern.ai unterstützt Fachkräfte für klinische, qualitätsbezogene und regulatorische Angelegenheiten dabei, sich auf die Qualität zu konzentrieren, indem es mühsame und frustrierende Aufgaben durch seine Human-in-the-Loop-KI-Technologie automatisiert", so Margaret Keegan, CEO von RQM+. "Mit dem weltweit größten Team von MedTech-Beratern für Regulierung und Qualität befindet sich RQM+ in einer hervorragenden Position, um zeitraubende Engpässe im Regulierungsprozess zu identifizieren und Technologien zu entwickeln, die diese Schwierigkeiten für die Mitarbeiter im Bereich Regulierung beseitigen. Wir sind stolz darauf, durch unseren Geschäftsbereich Technology Solutions Plattformen wie Fern.ai einzuführen, die den Mitarbeitern im Bereich regulatorischer Angelegenheiten die Freiheit geben, sich auf strategische, wissenschaftliche Aufgaben zu konzentrieren. So haben sie die Gewissheit, dass die von ihnen eingereichten klinischen Nachweise den höchsten Qualitätsstandards entsprechen."

Fern.ai ist die einzige Plattform, die den gesamten Prozess der klinischen Evidenzbewertung abdeckt, inklusive Literaturrecherche-Strategie, Abfragen, Screening, Bewertung und Datenextraktion aus Volltextartikeln. Durch Digitalisierung, Automatisierung und Integration unterstützt Fern.ai MedTech-Unternehmen, Regulierungsbehörden und Dienstleister dabei, auditfähige Dokumente in 60 Prozent weniger Zeit zu erstellen als bei einem traditionellen, manuellen Prozess und in 40 Prozent weniger Zeit als alternative Technologieplattformen.

"Wir bezeichnen Fern.ai als Human-in-the-Loop-KI-Technologie, weil die Plattform den Benutzer durch Empfehlungen unterstützt", so Alaric Jackson, Chief Digital and Technology Officer. "Fern.ai optimiert Prozesse, sorgt für Konsistenz und reduziert Fehler, indem es mühsame und sich wiederholende Aufgaben wie das Screening von Referenzen und die Datenextraktion übernimmt. Die finale Entscheidung über alle Empfehlungen liegt jedoch beim Anwender, da das Urteilsvermögen eines hochqualifizierten Experten für Regulierungsfragen unersetzlich und entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis ist. Fern.ai lernt zudem aus diesen Interaktionen, was den gesamten End-to-End-Prozess immer effizienter werden lässt und zu einem hochwertigen Ergebnis führt."

Fern.ai wurde ursprünglich 2020 von Giotto.ai entwickelt und als Giotto Compliance vermarktet. RQM+ übernahm Giotto Compliance im Februar 2023.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Fern.ai oder am Stand von Fern.ai auf dem MedTech Summit in Brüssel vom 19. bis 23. Juni.

Über RQM+

RQM+ ist der führende MedTech-Serviceanbieter mit dem weltweit größten globalen Team von Experten in den Bereichen Regulierung und Qualität. Aufbauend auf 40 Jahren Erfahrung im Bereich Regulierung bieten wir auch ein breites Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen klinische Studien, Labor und Kostenerstattung sowie Technologielösungen an, mit denen sich Risiken während des gesamten Produktlebenszyklus von Medizinprodukten, digitalen Therapeutika und Diagnostika reduzieren lassen. Das Team von RQM+ beschäftigt mehr ehemalige Experten im Bereich Regulierung der FDA, der MHRA (Medicines in Healthcare Products Regulatory Agency) und benannter Behörden als jedes andere Unternehmen und verfügt daher über fundierte Fachkenntnisse in allen klinischen Fachbereichen. Neben MedTech-Unternehmen im frühen und mittleren Stadium arbeiten wir zurzeit mit 19 der 20 größten Hersteller von Medizinprodukten und sieben der 10 größten IVD-Unternehmen zusammen. Weitere Informationen erhalten Sie unter RQMplus.com.

