Dermapharm (DMP) setzt seine Internationalisierungsstrategie fort. Mit dem Erwerb von "signifikanten Anteilen" an Montavit sichert sich DMP eine Erweiterung seines Produktportfolios und baut seine Präsenz in wichtigen Märkten aus. Darüber hinaus erhält DMP nun globalen Zugang zu Märkten wie Israel, Indonesien, Korea, Australien und Südafrika. Montavit war in finanzielle Schieflage geraten und hatte Anfang Februar ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt. DMP unterstützt den Turnaround, und AlsterResearch geht davon aus, dass der Transaktionspreis ein Schnäppchen war. Aufgrund fehlender vertraglicher Details der Transaktion lassen die Analysten von AlsterResearch ihre Schätzungen jedoch unverändert. Bei einem Kursziel von EUR 49,00 bleibt das Rating auf HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Dermapharm%20Holding%20SE





