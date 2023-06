DJ Lindner: Wollen in Finanzplanung ab 2024 Nato-Ziel von 2% erreichen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat angekündigt, dass die Bundesregierung im Budget 2024 das Nato-Ziel eines Anteils von 2 Prozent Verteidigungsausgaben an der Wirtschaftsleistung erfüllen will. "Tatsächlich streben wir in der Finanzplanung an, bereits ab dem nächsten Jahr das 2-Prozent-Ziel zu erreichen", sagte Lindner bei einer Pressekonferenz zur neuen Nationalen Sicherheitsstrategie der Regierung. "Wir wollen also über das, was der Gesetzgeber von der Bundesregierung erwartet, hinausgehen."

Auf Nachfrage bekräftigte der Finanzminister, "dass wir die politische Absicht haben, im nächsten Jahr 2 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung für Zwecke, die auf das Nato-Ziel angerechnet werden können, zu verausgaben". Dafür würden Mittel aus dem Haushaltsplan des Verteidigungsministeriums und dem Sonderprogramm für die Bundeswehr summiert.

Lindner verteidigte die Formulierung der Sicherheitsstrategie, das 2-Prozent-Ziel solle "im mehrjährigen Durchschnitt" erreicht werden. Dies sei eine "wörtliche Übernahme" aus dem Gesetz zum Sonderprogramm und bedeute, dass das Ziel im Durchschnitt von mehr als zwei Jahren erreicht werden solle. "Wir haben es mit mehrjährigen Beschaffungsvorhaben zu tun", hob der FDP-Vorsitzende zur Begründung hervor.

In den Jahren zum Ende des Jahrzehnts werde man im Haushalt Schwerpunkte für die Sicherheitspolitik setzen müssen, machte Lindner klar. Nach Auslaufen des Sondervermögens müssten die Mittel allein aus dem regulären Einzelplan des Verteidigungsministeriums kommen. "Wir müssen uns das in den nächsten Jahren erarbeiten", betonte Lindner. In den Haushaltsberatungen der Jahre 2025 bis 2029 müsse dies jeweils neu erarbeitet werden, "indem auch wünschenswerte Vorhaben zurückgestellt werden, weil Vorhaben, die sich aus unseren Sicherheitserwägungen ergeben, Vorrang haben".

