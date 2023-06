Laut einem McKinsey-Bericht könnte generative KI der Weltwirtschaft einige Milliarden US-Dollar pro Jahr einbringen. Für den Wandel muss die Branche aber neu ausgerichtet werden. Auswertung von 2.100 Tätigkeiten Die Unternehmens- und Strategieberatung McKinsey & Company hat in einem Bericht mit dem Titel "The economic potential of generative AI" das wirtschaftliche Potenzial der Arbeit mit KI analysiert. Für den Bericht wurden 850 Berufe und 2.100 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...