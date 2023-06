Die Heizölpreise in Deutschland konnten das Jahrestief nicht knacken, sind von diesem abgeprallt und haben die Verluste des Vortages mehr als ausgeglichen. Nach 86,5 Cent je Liter Heizöl im gestrigen Tagesverlauf ist der deutschlandweite Durchschnittspreis am Mittwochmorgen, knapp drei Cent höher, bei 89,50 anzutreffen. Auch in der Schweiz drehte der Markt gestern ins Plus. Nur in Österreich setzt ...

