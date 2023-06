Unterföhring (ots) -Palmen. Weißer Sand. Das türkisblaue Meer verschwindet in den Weiten des endlosen Horizonts. Ein Paradies auf Erden - und für ein frisch verkuppeltes Paar die perfekte romantische Kulisse für eine ganz eigene Liebesgeschichte. In der neuen SAT.1-Liebes-Show "Stranded on Honeymoon Island" (AT) stellen Paare ihre Liebe im Paradies auf die Probe: Nach einem zeremoniellen Treueschwur "stranded" das frisch gematchte Pärchen für zwei Wochen auf einer idyllischen, aber komplett einsamen Insel ausgesetzt - auf Honeymoon Island. Das Paar hat die besondere Chance, sich vollkommen ehrlich und ungefiltert kennenzulernen. Ohne Kontakt zu Familie und Freunden. Ohne Social Media. Ohne Ablenkung von außen. Ohne unnötigen Komfort. Nur zwei Menschen, die miteinander auf das große gemeinsame Liebesglück hoffen. Doch allein gelassen an abgelegenen Stränden wird die junge Beziehung schnell auf die Probe gestellt ... Schweißt die ungewohnte Zweisamkeit das Neu-Pärchen zusammen und lässt das zarte Pflänzchen der Liebe weiter erblühen - oder treibt der raue Inselalltag mehr Amors Keil denn Amors Pfeil in die Herzen der Turteltäubchen? Die Antwort darauf bekommen Zuschauer:innen 2024 in SAT.1.Entwickelt wurde "Stranded on Honeymoon Island" (AT) von der dänischen Seven.One Studios-Produktionsfirma Snowman Productions, aus deren Schmiede auch das SAT.1-Erfolgsformat "Hochzeit auf den ersten Blick" stammt. Innerhalb kurzer Zeit wurde das Format bereits in fünf Länder verkauft. Produziert wird die Liebes-Show für Deutschland von Redseven Entertainment im Auftrag von SAT.1.Pressekontakt:Barbara StefanerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: Barbara.Stefaner@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5533729