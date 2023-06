Die meistgehandelten Produkte: DAX zieht Bullen und Bären an. Mercedes-Benz und HelloFresh gefragt

Dominik Auricht

Nach dem gestrigen Anstieg setzt der DAX® seinen Aufwärtstrend fort und steuert das Allzeithoch an. Aktuell notiert der DAX® bei rund 16.300 Punkten und damit knapp unter seinem Hoch. Heute werden Entscheidungen über eine mögliche Leitzinserhöhung im US-Raum erwartet. Gemäß den Fed Funds Futures besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es im Juni zu keiner weiteren Zinserhöhung kommt. Dies wird vom Markt positiv aufgenommen und hat bereits zu deutlichen Kurszuwächsen geführt. Einige Marktteilnehmer sehen jedoch eine mögliche Trendumkehr in Verbindung mit weiter steigenden Zinsen. Diese Anleger erwerben Put-K.O.-Optionscheine mit hohen Hebeln und aggressiven Knock-Out-Barrieren.

Die Nachfrage nach Optionscheinen der Mercedes-Benz Group AG steigt aufgrund von Neuigkeiten. Das Unternehmen hat eine Kooperation mit Thyssenkrupp zur Verwendung von CO2-reduziertem Stahl vereinbart. Faktor-Long-Optionscheine auf die Hellofresh SE sind ebenfalls gefragt. Die Hellofresh-Aktie befindet sich seit über einem Jahr in einem starken Abwärtstrend, und Anleger sehen hier die Möglichkeit einer baldigen Trendumkehr.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HR8KZT 2,30 16319,00 Punkte 16507,090077 Punkte 71,38 Open End DAX ® Put HR81AM 1,61 16319,00 Punkte 16436,580456 Punkte 101,64 Open End DAX ® Put HR81AG 1,10 16319,00 Punkte 16384,355631 Punkte 151,77 Open End DAX ® Call HC197B 29,84 16319,00 Punkte 13339,29131 Punkte 5,47 Open End NASDAQ100 ® Put HC5SAZ 7,44 14900,852596 Punkte 15728,16151 Punkte 18,60 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.06.2023; 11:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Mercedes-Benz AG Call HB5531 1,97 75,545 EUR 60 EUR 3,85 18.12.2024 Continental AG Call HB66TZ 1,14 71,34 EUR 65 EUR 6,30 13.12.2023 Amazon Inc. Call HC5KPC 1,04 126,925 USD 140 USD 11,40 13.03.2024 DAX ® Call HC66YT 9,18 16305,50 Punkte 15500 Punkte 17,77 18.07.2023 DAX ® Put HC57UV 7,81 16305,50 Punkte 16000 Punkte 20,90 18.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.06.2023; 12:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC11GM 32,54 16314,50 Punkte 15827,430791 Punkte 20 Open End DAX ® Long HC01KH 10,80 16314,50 Punkte 14610,397852 Punkte 5 Open End DAX ® Short HC01S6 7,39 16314,50 Punkte 22722,894343 Punkte -2 Open End HelloFresh SE Long HC4RLW 1,19 18,2225 EUR 16,595233 EUR 5 Open End Mercedes-Benz AG Long HC15YX 21,21 75,545 EUR 55,799077 EUR 3 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.06.2023; 12:20 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte: DAX zieht Bullen und Bären an. Mercedes-Benz und HelloFresh gefragt erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).