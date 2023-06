Unterföhring (ots) -14. Juni 2023. Dieser Roadtrip führt durch ganz Europa: Wohin? Zur "Destination X"! ProSieben sichert sich die Rechte an dem belgischen Erfolgsformat "Destination X" von Be-Entertainment. Damit steht ProSieben in einer Reihe mit der BBC in UK, NBC in den USA oder M6 in Frankreich, die die Abenteuer-Reality-Show für ihr Land adaptieren. In Belgien erreichte die erste Staffel der Show, die noch in zahlreiche andere Länder verkauft wurde, Spitzenmarktanteile von bis zu 48,1 Prozent (Z. 18-44 J.).Über die Show:Wo bin ich? Das ist die zentrale Frage in der Abenteuer-Reality-Show "Destination X". In "Destination X" begeben sich zehn Abenteurer: innen auf eine Reise ins Ungewisse. Ihr Roadtrip im verdunkelten "Destination X"-Bus führt durch ganz Europa. Ihren Aufenthaltsort müssen sie selbst herausfinden. Wie? Indem sie jedes Detail ihrer Reise aufmerksam verfolgen, Hinweise richtig deuten und sich vor allem nicht täuschen lassen, denn mancher Hinweis führt bewusst in die Irre.Was ist real? Was ist Täuschung? Am Ende jeder Folge müssen die Wettbewerber:innen im Geheimen ihr X an dem Ort auf der Europakarte einzeichnen, wo sie meinen, zu sein. Wer am weitesten vom tatsächlichen Standort entfernt ist, muss den Bus verlassen - und erfährt im selben Moment gemeinsam mit den Zuschauer:innen, wo der "Destination X"-Bus gerade steht.Pressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5533754