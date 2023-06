Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (19/23)

As from June 15, 2023, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN TURBO L NASD AVA 126 GB00BNTV1122 BEAR NASD X12 AVA 16 GB00BNV3J121 TURBO L DAX AVA 1302 GB00BNV50X77 BEAR BIOT X3 AVA 2 GB00BG5ZT937 MINI L TESLA AVA 162 GB00BQR8YP19 TURBO S OLJA AVA 782 GB00BQR8BF00 TSL3G 200AVA GB00BQRCGC41 TURBO L NASD AVA 251 GB00BQR9N917 MINI S SHBA AVA 19 GB00BVZZ4H12 MINI L SP500 AVA 99 GB00BL02KY62 MINI L GULD AVA 55 GB00BVZZ5345 TURBO L OMX AVA 1470 GB00BNV4M388 BULL NASD X18 AVA 19 GB00BQR8XS74 The last day of trading will be June 15, 2023. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.