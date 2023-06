Das International Investment Forum veranstaltet am Donnerstag, den 15. Juni 2023, den ersten Hydrogen Day. Sichern Sie sich einen Wissensvorsprung und seien Sie dabei.

Das Internationale Investitionsforum (IIF) richtet am 15. Juni 2023 den ersten Wasserstofftag aus. Es ist ein digitales Treffen, das Investoren Einblicke in die neuesten Fortschritte der Branche gibt. Sechs internationale Top-Unternehmen aus dem Wasserstoffsektor nehmen an der Veranstaltung teil: Enapter AG, First Hydrogen, dynaCERT und Landi Renzo, sowie zwei nicht börsennotierte Unternehmen, Cipher Neutron und JA-Gastechnology.

Zentrales Thema der Veranstaltung wird Wasserstoff und dessen wichtige Rolle bei der Energiewende sein. Im Jahr 2030 könnte der Markt weltweit bereits einen Wert von 500 Milliarden Euro aufweisen, schätzt Roland Berger, ein Beratungsunternehmen. Noch kämpft die Branche mit zum Teil regionalen Unterschieden. Daher ist ein internationaler Austausch zwischen Unternehmen, Investoren und Medien besonders sinnvoll.

Seien Sie bei der Diskussion über neue vielversprechende Wasserstoffanwendungen dabei. Wann die Speaker starten, erfahren Sie hier in der Übersicht.

Die Teilnahme ist kostenlos über Zoom. Am besten gleich registrieren auf www.ii-forum.com!

Über IIF - International Investment Forum

Das IIF - International Investment Forum ist eine online Plattform für Informationsaustausch. Unternehmen und ihre Vorstände oder Top-Manager präsentieren und stellen sich den Fragen von Investoren und interessierten Teilnehmern über ZOOM. Das Format ist besonders effizient und umweltfreundlich, da die Teilnahme ohne Reiseaufwand überall in der Welt möglich ist. Das Event wird aus Deutschland als Kooperationsprojekt zwischen der Apaton Finance GmbH und der GBC AG organisiert.

Weitere Infos: www.ii-forum.com

Über Apaton Finance GmbH (Co-Veranstalter)

Apaton konzentriert sich hauptsächlich auf Wachstumsunternehmen und hilft Investorenbeziehungen aufzubauen. Partner sind auf der ganzen Welt vertreten. Wenn sich ein Unternehmen in einer Übergangsphase befindet und in einen neuen Markt oder eine Wachstumsphase eintritt, wird Apaton aktiv. Die Experten von Apaton schaffen investierbare Sichtbarkeit in neuen Regionen und Märkten.

Kontakt Presse:

Mario Hose

+49 511 67 68 731

press@apaton.com

Über GBC AG (Co-Veranstalter)

Die GBC AG veranstaltet seit 2001 Kapitalmarktkonferenzen. Rund zwei Drittel aller deutschen Emittenten aus dem Small & Mid Cap-Bereich haben die GBC Konferenzen in den 20 Jahren Konferenzhistorie bereits genutzt, um sich direkt an den Kapitalmarkt zu wenden. Generell richtet sich die GBC-Konferenzreihe vor allem an Vermögensverwalter, Fondsmanager, Family Offices, Analysten und Finanzjournalisten.

Kontakt Presse:

Marita Conzelmann

+49 821 241133-49

konferenz@gbc-ag.de