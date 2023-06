DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.20 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.379,00 +0,2% +12,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.931,75 +0,1% +34,1% Euro-Stoxx-50 4.382,64 +0,8% +15,5% Stoxx-50 4.015,41 +0,6% +10,0% DAX 16.326,47 +0,6% +17,3% FTSE 7.637,62 +0,6% +1,9% CAC 7.353,83 +0,9% +13,6% Nikkei-225 33.502,42 +1,5% +28,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 133,24% -0,12 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,46 +0,04 -0,11 US-Rendite 10 J. 3,82 -0,00 -0,06

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,30 69,42 +1,3% +0,88 -11,9% Brent/ICE 75,38 74,29 +1,5% +1,09 -10,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,30 36,05 -4,9% -1,75 -55,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.947,90 1.943,77 +0,2% +4,14 +6,8% Silber (Spot) 23,83 23,68 +0,7% +0,16 -0,6% Platin (Spot) 976,35 981,50 -0,5% -5,15 -8,6% Kupfer-Future 3,85 3,83 +0,4% +0,02 +0,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Der Höhenflug der Wall Street dürfte zunächst anhalten und die Indizes trotz der hohen Niveaus noch einen Tick steigen. Die jüngste Euphorie fußt auf der Annahme, dass die Fed am Abend eine Zinspause verkünden wird. Eine solche wird am Zinsterminmarkt aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von über 94 Prozent eingepreist. Damit erachtet der Markt eine solche Entscheidung praktisch als "sicher". Die noch vor der Startglocke erwarteten US-Erzeugerpreise spielen nach den Verbraucherpreisen kaum mehr eine Rolle, denn diese standen der Annahme einer Zinspause nicht im Wege. Doch die mahnenden Stimmen wollen nicht verstummen. Denn angesichts der Indexstände an der Wall Street in luftigen Höhen sei das Enttäuschungspotenzial entsprechend hoch. Für Ernüchterung könnten Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell zum künftigen Zinspfad sorgen. Allzu falkenhafte Äußerungen könnten den Aktienmarkt unter Druck setzen, weil dieser noch immer von Zinssenkungen im laufenden Jahr ausgeht. Die dürfte es aber wohl kaum geben, wie Volkswirte immer wieder betonen.

Merck & Co hat mitgeteilt, dass ein US-Bezirksgericht den Patentschutz für ihr neuromuskuläres Medikament Bridion bis "mindestens Januar 2026" bestätigt habe. Die Aktie bewegt sich vorbörslich bislang kaum.

Microvision brechen um 12,9 Prozent ein. Der Entwickler von Laserstrahl-Scannertechnologie will sich über die Ausgabe von Stammaktien im Wert von 75 Millionen US-Dollar frisches Kapital beschaffen.

Auch Kura Oncology hat ein öffentliches Angebot von 100 Millionen Dollar an Stammaktien oder vorfinanzierten Optionsscheinen aufgelegt. Die Titel geben 8 Prozent nach.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

14:00 US/Blackrock Inc, Investorentag

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Bahn und Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG),

Fortsetzung der Tarifverhandlungen (bis 16.6)

- DE/Software AG, Ende der Annahmefrist im Zuge des Übernahmeangebots

der Holdinggesellschaft Mosel Bidco SE

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung sowie Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation, Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Chairman Powell Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 5,00% bis 5,25% zuvor: 5,00% bis 5,25%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kurz vor der geldpolitischen Entscheidung der Fed hat der DAX ein Allzeithoch markiert. Die Stimmung an den europäischen Aktienbörsen bleibt damit extrem positiv. Eine Zinspause wird an den Märkten fest eingepreist, im Blick steht daher der geldpolitische Ausblick der Fed. Dieser birgt Enttäuschungspotenzial. Casino springen um 17 Prozent an. Den französischen Einzelhändler stützt das Angebot einer Finanzspritze von 1,1 Milliarden Euro durch ein Konsortium von Investoren. Vodafone legen 3 Prozent zu. Der Mobilfunkbetreiber und CK Hutchison wollen ihr britisches Telekomgeschäft zusammenlegen. Shell klettern um 1,3 Prozent. Die Nachrichtenlage ist positiv, der Ölkonzern will die Ausschüttungen erhöhen. Wacker Neuson machen einen Satz von 6 Prozent. Die Titel steigen dank eines optimistischen Ausblicks. Für K+S geht es hingegen um 3,9 Prozent nach unten. Das Unternehmen dürfte die Finanzziele für das Gesamtjahr verfehlen. Fraport steigen um 2,4 Prozent. Die Nach-Corona-Erholung am Frankfurter Flughafen setzt sich fort. Logitech brechen um 11 Prozent ein. CEO Bracken Darrell ist überraschend zurückgetreten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:43 Di, 17:28 % YTD EUR/USD 1,0806 +0,1% 1,0787 1,0794 +1,0% EUR/JPY 151,28 -0,0% 151,17 151,20 +7,8% EUR/CHF 0,9754 -0,1% 0,9760 0,9780 -1,5% EUR/GBP 0,8545 -0,1% 0,8555 0,8562 -3,4% USD/JPY 139,97 -0,2% 140,18 140,08 +6,7% GBP/USD 1,2646 +0,3% 1,2608 1,2606 +4,6% USD/CNH (Offshore) 7,1675 -0,1% 7,1743 7,1692 +3,5% Bitcoin BTC/USD 25.977,07 +0,5% 25.898,47 25.819,88 +56,5%

Mit moderaten Abgaben zeigt sich der Dollar vor der Zinsentscheidung der Fed. Die Verkündung einer Zinspause gilt am Markt als "sicher".

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben sich uneinheitlich gezeigt. Während die Börse in Tokio erneut kräftige Aufschläge verzeichnete, gaben die Aktienmärkte in Hongkong und Seoul deutlich nach. Im Fokus stand die mit Spannung erwartete Zinsentscheidung der Fed. Nachdem die am Vortag veröffentlichten US-Inflationsdaten wie erwartet gesunken sind, wird am Markt fest davon ausgegangen, dass die Fed eine Zinserhöhungspause einlegen wird. Unsicherheit besteht indessen darüber, wie lange diese andauern wird. Daher war bis auf Tokio Kauflaune nicht angesagt. Der Nikkei schloss auf dem höchsten Stand seit März 1990. Markteilnehmer verwiesen auf ein risikofreudiges Sentiment gestützt von den positiven US-Inflationsdaten und der Erwartung, dass die Bank of Japan am Freitag an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten werde. An den chinesischen Börsen scheuten Anleger das Risiko. Etwas stützend wirkte zeitweise die Erwartung, dass die chinesische Notenbank weitere Zinsen senken könnte. Andererseits offenbarten die geldpolitischen Lockerungen den trüben Zustand der chimnesischen Wirtschaft. Zum setzte der Markt auf umfangreiche Stimuli, die bislang nicht kamen. Auch an der Börse in Südkorea blieben Anleger mit Blick auf die Zinspolitik der US-Notenbank und in China vorsichtig. Sydney schloss im Plus, Marktteilnehmer verwiesen auf die Vorgaben der US-Börsen.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bewegen sich kaum noch. Der Markt wartet auf die Entscheidung der US-Notenbank und die Prognosen am Abend. Mit dem Rückgang der Inflation im Mai hat sich die Erwartung einer Zinspause seit Dienstagnachmittag weiter verfestigt. Allerdings wird wegen der nach wie vor zähen Kerninflation von 5,3 Prozent immer noch mit einer letzten Zinserhöhung im Juli gerechnet, wenn auch nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

EON

wird in Großbritannien wegen eines mangelhaften Kundenservice zur Kasse gebeten. Eon Next Energy zahlt 5 Millionen Pfund wegen erheblicher Schwächen im Umgang mit Kunden. Ofgem sprach von extrem langen Telefon-Wartezeiten und einem hohen Anteil nicht angenommener Anrufe. Vielen Kunden - potenziell mehr als 500.000 - sei es zeitweise nicht möglich gewesen, mit Eon zu sprechen oder sie hätten durchschnittlich 18 Minuten warten müssen.

K+S

kippt seine zuletzt im Mai gesenkte Ergebnisprognose für 2023 erneut. Nach dem jüngst bekannt gewordenen Liefervertrag mit einem sehr niedrigen Kalipreis, den die nordamerikanischen Wettbewerber Nutrien und Mosaic mit Abnehmern in China geschlossen haben, nannte es der Düngemittelkonzern "unwahrscheinlich", dass der operative Gewinn (EBITDA) die zuletzt genannte Spanne von 1,15 bis 1,35 Milliarden Euro erreichen wird.

SAP

Der noch bis zur Hauptversammlung 2024 amtierende SAP-Aufsichtsratschef Hasso Plattner will bis Mitte 2024 knapp 1,46 Millionen Aktien des Softwarekonzerns verkaufen. Auf Basis des aktuellen Kurses von rund 125 Euro errechnet sich ein Volumen von gut 180 Millionen Euro. Die Aktien stammen aus dem Bestand der Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co. KG, wie es in einer Pflichtmitteilung heißt. Ihre Zahl entspricht etwa 0,12 Prozent der ausstehenden SAP-Aktien.

THYSSENKRUPP

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnet mit einer baldigen Genehmigung der Europäischen Kommission für die milliardenschwere staatliche Beihilfe für die klimafreundlichere Produktion des Stahlkonzerns Thyssenkrupp. Es geht bei der Dekarbonisierung der Stahlproduktion des Konzerns um das Projekt "tkH2steel".

BAYWA

hat mit der Schweizer Meyer Burger Technology AG einen Abnahmevertrag für Solarmodule aus US-Produktion geschlossen. Im Rahmen dieser Partnerschaft verpflichtet sich Baywa, über einen Zeitraum von fünf Jahren 1,25 Gigawatt an Hochleistungs-Modulen aus dem US-Werk von Meyer Burger in Goodyear, Arizona, zu beziehen.

DEUTSCHE BAHN

Wegen Streiks bei der Deutschen Bahn könnten Fahrgäste alternative Verkehrsmittel wie Fernbusse ausprobieren und dauerhaft auf diese Konkurrenz umsteigen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie unter Beteiligung von Forschern des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel). Diese wertete den größten Bahnstreik im deutschen Schienennetz im Herbst 2014 aus.

HEIDELBERGER DRUCK

Heidelberger Druckmaschinen hat im abgelaufenen Jahr Gewinn und Umsatz gesteigert und dabei auch von Preiserhöhungen profitiert. Die endgültigen Zahlen waren marginal besser als die vorläufigen. Für das laufende Jahr gibt der Druckmaschinenhersteller eine vorsichtige Prognose.

PROSIEBEN

Der im Zuge der strategischen Neupositionierung anstehende Stellenabbau bei der Prosiebensat1 Media SE wird deutlich umfassender ausfallen als bei früheren Maßnahmen. "Die Restrukturierungsmaßnahme wird signifikant größer sein als bei vorherigen Runden", sagte Vorstandschef Bert Habets in einem Pressegespräch in Frankfurt. Genauere Angaben machte er nicht. Er verwies auf die noch laufenden Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern.

PUMA

stellt seine globale Marketingorganisation neu auf. Damit will der Sportartikelhersteller seine Marke weiter stärken. Künftig werde die globale Marketingorganisation in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach angesiedelt sein, um eine bessere und schnellere Abstimmung mit den globalen Produktfunktionen, der globalen Go-to-Market-Funktion und der Kreativdirektion des Unternehmens zu ermöglichen.

SÜSS MICROTEC

bekommt im Herbst wieder einen regulären Vorstandschef. Der Aufsichtsrat des Unternehmens berief Burkhardt Frick zum 11. September in dieser Funktion in den Vorstand. Frick kommt vom niederländischen Halbleiter-Equipment-Hersteller ASML, wo er aktuell als Vice President Corporate Marketing tätig ist.

WACKER NEUSON

will mit seiner neuen Unternehmenstrategie "Strategie 2030" den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortsetzen und langfristig Umsatz und Ergebnis deutlich steigern. Bis 2030 soll der Konzernumsatz auf 4 Milliarden Euro wachsen, nach 2,25 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2022. Die Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll von 9,0 Prozent 2022 in den kommenden Jahren auf nachhaltig über 11 Prozent steigen. Für das Nettoumlaufvermögen wird eine Quote von 30 Prozent angestrebt.

AIRBUS

hat seine 20-Jahres-Prognose für die weitweiten Flugzeugauslieferungen angesichts einer besseren Nachfrage angehoben. Der Flugzeugbauer prognostiziert, dass es bis 2042 einen branchenweiten Bedarf für 40.850 neue Passagier- und Frachtflugzeuge geben wird. Davon dürften 8.220 Großraummaschinen und 32.630 Schmalrumpfflugzeuge sein, wie etwa der Airbus A320neo oder die Boeing 737 Max. Im vergangenen Jahr hatte Airbus die weltweiten Flugzeugauslieferungen in 20 Jahren auf 39.490 geschätzt.

CASINO

Der strauchelnde französische Einzelhandelskonzern Casino Guichard-Perrachon soll eine milliardenschwere Finanzspritze bekommen. Das Unternehmen könnte von mehreren Unternehmern und anderen Investoren mit 1,1 Milliarden Euro gestützt werden. Das Angebot entspricht der früheren Offerte des Aktionärs und Investors Daniel Kretinsky. Die Casino-Aktie gewinnt am Vormittag 17 Prozent.

CREDIT SUISSE

verliert den Finanzvorstand ihres Schweiz-Geschäfts. Wie die Bank mitteilte, verlässt Antoine Boublil das Unternehmen zum Januar 2024. Er heuert beim Schweizer Finanzdienstleister Leonteq als CFO an.

GOOGLE

hat Ärger mit der EU-Kommission wegen seiner Werbetechnologie. Wie die Brüsseler Kartellwächter mitteilten, haben sie das US-Unternehmen über ihre vorläufige Auffassung informiert, dass es den Wettbewerb im Bereich der Technologien für Online-Werbung (Adtech) verzerrt und damit gegen EU-Kartellvorschriften verstößt. Die Kommission ist der Ansicht, dass die Bedenken nur durch die Veräußerung eines Teils der Dienste von Google ausgeräumt werden können.

MICROSOFT/ACTIVISION

Ein US-Bundesrichter hat am späten Dienstag einem Antrag der US-Kartellbehörde FTC stattgegeben, die milliardenschwere Übernahme des Videospieleherstellers Activision Blizzard durch Microsoft vorübergehend zu blockieren.

PROSUS

rechnet wegen sinkender Ergebnisbeiträge seiner Portfoliounternehmen, besonders beim chinesischen Tech-Riesen Tencent, im Geschäftsjahr 2022/23 mit einem rückläufigen Gewinn je Aktie in der Größenordnung von 21 bis 28 Prozent oder 50 bis 68 Cent. Die niederländische Investmentgruppe bezifferte den Rückgang der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen laut eigenem Trading Update auf rund 4,1 Milliarden Dollar. Die wichtigste Beteiligung, Tencent, sei vom Corona-Lockdown in China besonders getroffen worden.

SHELL

hat angekündigt, die Ausschüttungen an seine Aktionäre zu erhöhen und die Investitionen zu kürzen. Künftig sollen 30 bis 40 Prozent des operativen Cashflows ausgeschüttet werden, statt wie bisher 20 bis 30 Prozent. Die Dividende je Aktie soll ab dem zweiten Quartal um 15 Prozent steigen. Darüber hinaus kündigte der Konzern an, in der zweiten Jahreshälfte einen Aktienrückkauf im Volumen von mindestens 5 Milliarden US-Dollar zu starten.

TOYOTA

Die Toyota-Aktionäre haben den langjährigen Konzernchef Akio Toyoda wieder in das Board gewählt. Damit haben sie den Druck einiger Investorengruppen in den USA und Europa wegen Toyodas Strategie zu Elektrofahrzeugen zurückgewiesen.

VODAFONE

will mithilfe eines Partners Synergien in seinem britischen Geschäft heben. Der Konzern hat eine Vereinbarung mit der CK Hutchison Group Telecom Holdings aus Hongkong geschlossen, die jeweiligen britischen Telekommunikationsgeschäfte Vodafone UK und Three UK in einem von Vodafone dominierten Gemeinschaftsunternehmen zusammenzuführen.

