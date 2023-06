DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Euroraum-Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

Die Industrieproduktion im Euroraum ist im April deutlicher als erwartet gestiegen. Wie Eurostat mitteilte, nahm sie gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent zu und lag um 0,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, nachdem sie im März um 1,4 Prozent darunter gelegen hatte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein monatliches Plus von nur 0,5 Prozent und eine Jahresrate von minus 0,8 Prozent prognostiziert. Der vorläufig für März gemeldete monatliche Rückgang von 4,1 Prozent wurde auf 3,8 Prozent revidiert.

IEA: Ölnachfragewachstum verlangsamt sich bis 2028 stark

Die weltweite Ölnachfrage wird nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) bis 2028 zunehmen. Allerdings wird sich das Nachfragewachstum stark verlangsamen, und bei der Nutzung für Transportzwecke dürfte die Nachfrage ab 2026 sogar sinken, wie wir die IEA in ihrem Jahresbericht schreibt. Gestützt wird die Nachfrage zunächst weiter von den rasch wachsenden asiatischen Volkswirtschaften der Nachfrage nach Flugzeugtreibstoff, Naphtha und anderen industriell genutzten Ölprodukten. Die IEA hob ihre Prognosen für das tägliche Ölangebot 2023 um 200.000 Barrel auf 101,3 Millionen Barrel an und erwartet für 2024 einen weiteren Anstieg des Angebots um 1 Million Barrel.

Regierung: Indikatoren deuten verhaltenen Start in zweites Quartal an

Die Bundesregierung hat eine derzeit gedämpfte Konjunkturdynamik konstatiert, sieht aber keine Anzeichen für einen lang anhaltenden Wirtschaftseinbruch. "Nach zwei Quartalen in Folge mit negativem Wachstum im Winterhalbjahr 2022/23 deuten aktuelle Konjunkturindikatoren einen verhaltenen Start in das zweite Quartal an", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium in seinem aktuellen Monatsbericht. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Frühsommer weiterhin in schwierigem Fahrwasser", erklärten die Ökonomen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Lindner: Wollen in Finanzplanung ab 2024 Nato-Ziel von 2% erreichen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat angekündigt, dass die Bundesregierung im Budget 2024 das Nato-Ziel eines Anteils von 2 Prozent Verteidigungsausgaben an der Wirtschaftsleistung erfüllen will. "Tatsächlich streben wir in der Finanzplanung an, bereits ab dem nächsten Jahr das 2-Prozent-Ziel zu erreichen", sagte Lindner bei einer Pressekonferenz zur neuen Nationalen Sicherheitsstrategie der Regierung. "Wir wollen also über das, was der Gesetzgeber von der Bundesregierung erwartet, hinausgehen."

Regierung will Deutschland mit erster Nationalen Sicherheitsstrategie stärken

Die Bundesregierung hat erstmals eine Nationale Sicherheitsstrategie beschlossen, mit der Deutschland sich gegen Bedrohungen von innen und außen besser aufstellen will. Kernpunkte der Strategie sind eine höhere Wehrhaftigkeit, Resilienz und Nachhaltigkeit. Die Einsetzung eines Nationalen Sicherheitsrats, wie ihn etwa die USA haben, ist in Deutschland nicht vorgesehen. Konkrete Strategien im Umgang mit einzelnen Ländern, wie etwa China, will die Bundesregierung zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen.

EU-Parlament bringt Regelwerk zu KI auf den Weg

In der EU sollen künftig strenge Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz gelten. Das EU-Parlament verabschiedete am Mittwochmittag einen entsprechenden Text, der in den kommenden Monaten mit den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission weiter verhandelt werden muss. Verboten werden soll nach den Vorstellungen des Parlaments etwa biometrische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum.

China macht USA für "neue Schwierigkeiten" verantwortlich

Der chinesische Außenminister Qin Gang hat die USA für "neue Schwierigkeiten und Herausforderungen" in den Beziehungen beider Länder verantwortlich gemacht. "Es ist klar, wer verantwortlich ist", sagte Qin laut einem vom Außenministerium in Peking veröffentlichten Protokoll eines Telefonats mit seinem US-Kollegen Antony Blinken am Mittwoch. Blinken selbst erklärte im Onlinedienst Twitter, er habe mit Qin die "anhaltenden Bemühungen" um offene Kommunikationskanäle sowie bilaterale und globale Themen besprochen.

Versicherer warnen vor Verdoppelung der Preise für Wohngebäudeversicherung

Die Deutschen Versicherer haben vor stark steigenden Beiträgen bei der Wohngebäudeversicherung wegen des Klimawandels gewarnt. Werden Klimaanpassungen nicht konsequent umgesetzt, könne es "allein infolge der Klimaschäden innerhalb der nächsten zehn Jahre zu einer Verdopplung der Prämien" kommen, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, am Mittwoch. Betroffen wären Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, aber auch Mieterinnen und Mieter.

Bundeskabinett beschließt höhere Maut für schmutzige Lkw

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine Erhöhung der Lkw-Maut für emissionsreiche Fahrzeuge zum Dezember beschlossen. Damit will die Regierung einen Anreiz für den Umstieg auf klimafreundliche Lkw geben. Konkret ist vorgesehen, dass die Lkw-Maut noch in diesem Jahr stärker nach dem CO2-Ausstoß gestaffelt wird.

Mehr als 85% der Apotheken am Mittwoch aus Protest geschlossen

Anlässlich eines bundesweiten Protesttags sind am Mittwoch die meisten der knapp 18.000 Apotheken in Deutschland geschlossen geblieben. Nach einer Umfrage der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda) unter 3.000 Leiterinnen und Leitern am Mittwochmorgen beteiligten sich mehr als 85 Prozent der Apotheken an dem Protest. Demnach stellten 1.200 Notdienstapotheken die Versorgung mit Arzneimitteln in dringenden Fällen sicher.

Lauterbach rechnet trotz geplanter Krankenhausreform mit Pleitewelle

Trotz der geplanten Krankenhausreform rechnet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit einer Pleitewelle deutscher Kliniken. "Wir stehen wirklich am Vorabend eines Krankenhaussterbens", sagte Lauterbach der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung Zeit. "Es werden leider auch Kliniken sterben, die gar nicht mal schlecht sind." Die Verantwortung dafür sieht der SPD-Politiker bei der Vorgängerregierung. "Es ist zu lange nichts passiert", sagte Lauterbach.

Zahl der Kinderlosen seit zehn Jahren konstant bei 20 Prozent

Die Zahl der Kinderlosen in Deutschland ist seit mittlerweile zehn Jahren bei nahezu konstant 20 Prozent geblieben. Der Anteil der Frauen zwischen 45 und 49 Jahren ohne leibliche Kinder lag 2022 ebenfalls bei 20 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Seit 2012 gab es kaum Veränderungen.

Geburten in Deutschland im ersten Quartal auf niedrigem Niveau

Die Zahl der Geburten in Deutschland ist im ersten Quartal 2023 auf einem niedrigen Niveau geblieben. Vorläufigen Angaben zufolge kamen in den ersten drei Monaten des Jahres rund 162.000 Kinder zur Welt, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das bedeutete einen Rückgang um 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

In Frankreich wächst die Sorge vor einem extrem trockenem Sommer

Angesichts niedriger Grundwasserspiegel wächst in Frankreich die Sorge vor einem erneut extrem trockenen Sommer. In zwei Dritteln des Landes liege der Grundwasserspiegel unter dem im Juni üblichen Niveau, sagte Umweltminister Christophe Bechu am Mittwoch im Nachrichtensender CNews. In 15 Regionen seien bereits Verordnungen zum Wassersparen erlassen worden.

UNO: Zahl der Flüchtlinge weltweit auf Höchststand von 110 Millionen

Die Zahl der Flüchtlinge weltweit hat nach UN-Angaben mit rund 110 Millionen Menschen einen neuen Höchststand erreicht. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) in Genf sprach von einem gewaltigen Anstieg der Zahl und bezeichnete die Entwicklung am Mittwoch als "Anklage gegen den Zustand der Welt". Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, die humanitäre Krise in Afghanistan und Kämpfe im Sudan hätten die Zahlen auf ein beispielloses Niveau angehoben.

Mindestens 59 Tote bei Flüchtlingsdrama vor Küste Griechenlands

Bei einem Flüchtlingsdrama im Mittelmeer sind nach Angaben der griechischen Behörden am Mittwoch mindestens 59 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden mitteilten, kenterte ein Boot "mit hunderten" Flüchtlingen an Bord in internationalen Gewässern etwa 47 Seemeilen von der Küste der Halbinsel Peloponnes entfernt. Mehr als hundert Menschen konnten nach Angaben der Küstenwache gerettet werden.

USA

MBA Market Index Woche per 9. Juni +7,2% auf 208,8 (Vorwoche: 194,7)

MBA Purchase Index Woche per 9. Juni +7,6% auf 163,2 (Vorwoche: 151,7)

MBA Refinance Index Woche per 9. Juni +6,0% auf 434,1 (Vorwoche: 409,7)

