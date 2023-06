Bei Tesla bekommen die Bullen weiterhin einfach nicht genug von der Aktie. Am Mittwoch liegt der Titel vorbörslich mit zwei Prozent auf 263,58 Dollar im Plus - bleibt es bei den Kursgewinnen, wäre dies der 14. Tag in Folge, den Tesla zulegt. Der Relative-Stärke-Index nimmt langsam bedrohliche Ausmaße an.News zum Unternehmen gibt es am Mittwoch nicht. Nach wie vor ist es die Aussicht auf anziehende Geschäfte - etwa durch staatliche Förderungen in den USA und China -, die die Tesla-Aktie antreibt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...