BERLIN (dpa-AFX) - Für die Sicherheit Deutschlands hält Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) verstärkte Anstrengungen über das 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr hinaus für nötig. "Das Sonderprogramm für die Bundeswehr in der Wehrverfassung des Grundgesetzes ist der erste Schritt, dem viele weitere folgen werden", sagte Lindner am Mittwoch bei der Vorstellung der Nationalen Sicherheitsstrategie.

In den Haushaltsberatungen der Jahre ab 2025 müsse sich dies aber erst noch erarbeitet werden, "indem auch wünschenswerte Vorhaben zurückgestellt werden, weil Vorhaben, die sich aus unseren Sicherheitserwägungen ergeben, Vorrang haben", sagte der FDP-Chef.

"Die Sicherheitssituation Deutschlands hat sich verändert. Wir haben über eine lange Zeit von einer Friedensdividende gut gelebt. Wir müssen jetzt aus der Zeit der Friedensdividende wechseln in die Zeit der Freiheits- und Friedensinvestitionen", sagte Lindner. Er kündigte an, dass sich die "Proportion des Bundeshaushaltes" in den kommenden Jahren verändern werde./cn/DP/ngu