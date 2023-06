emotion3D, ein führendes Unternehmen für kamerabasierte Software zur Analyse im Fahrzeuginnenraum, Chuhang Tech, ein Startup-Unternehmen, das Radartechnologien für AD- und ADAS-Anwendungen entwickelt, und SAT, ein innovatives Startup-Unternehmen, das sich auf die Vorhersage des Einschlafens spezialisiert hat, sind eine Zusammenarbeit zur Entwicklung eines Multisensor-Analysesystems für den Fahrzeuginnenraum eingegangen.

Die Erkennung von Müdigkeit ist ein kritischer Aspekt der Straßenverkehrssicherheit, da nach Angaben der Generaldirektion Mobilität und Verkehr der Europäischen Kommission 10-20% der Unfälle und Beinaheunfälle auf Müdigkeit zurückzuführen sind. Müdigkeit ist ein hochkomplexer Zustand, der nur durch mehrere Sensoren, die sich gegenseitig ergänzen genau Analysiert werden kann. Mit dem Ziel, den neuen Standard für die Müdigkeitserkennung im Fahrzeug zu schaffen, haben emotion3D, Chuhang und SAT ihre gemeinsame Arbeit aufgenommen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die Unternehmen eine Multi-Sensor-Lösung für die Müdigkeitserkennung entwickeln. emotion3Ds Human-Analysis-Software CABIN EYE leitet aus Kamerabildern wertvolle Informationen über den Fahrer die Fahrerin ab, während die mmWave Radarlösungen von Chuhang die Vitaldaten des Fahrers der Fahrerin analysieren. Diese beiden Analysemodalitäten kombiniert mit den Algorithmen zur Vorhersage des Einschlafens von SAT werden Anzeichen von Müdigkeit in Echtzeit erkennen. Das System soll zum Maßstab für die nächste Generation von Innenraumüberwachungssystemen werden und einen neuen Industriestandard setzen.

Zusätzlich zur Müdigkeitserkennung bietet diese Lösung eine breite Palette an zusätzlichen Funktionen, die von Euro NCAP gefordert werden, wie z.B. Ablenkungswarnungen mit Hilfe der CABIN EYE Software von emotion3D und die Erkennung der Anwesenheit von Kindern durch die Radartechnologie von Chuhang. Darüber hinaus können zahlreiche User Experience Features wie Personalisierung, intuitive Interaktion und vieles mehr realisiert werden.

"Wir arbeiten in allen unseren Projekten und Partnerschaften auf die Vision Zero hin und freuen uns, gemeinsam mit SAT und Chuhang einen Schritt nach vorne in der Müdigkeitserkennung gemacht zu haben", sagt Florian Seitner, CEO von emotion3D.

Riccardo Groppo, CEO Co-Gründer von SAT, äußerte sich ebenfalls zu der Partnerschaft: "Wir freuen uns, dass wir unseren Algorithmus zur Vorhersage des Einschlafens mit einer nicht-intrusiven Sensortechnologie für Vitalparameter kombinieren können. Dies ist der Weg in die Zukunft der Müdigkeitserkennung im Automobil."

Wogong Zhang, CTO und Mitbegründer von Chuhang, sagte: Wir glauben, dass unsere gemeinsame Lösung, die Radartechnologie mit fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmen kombiniert, eine bahnbrechende Verbesserung bei der Erkennung von Müdigkeit und der Erkennung von Kindern im Fahrzeug sein wird. Dadurch werden unsere Straßen für alle sicherer. Gleichzeitig bietet sie eine perfekte Multisensorfusion für intelligente Anwendungen im Fahrzeuginnenraum."

emotion3D, SAT und Chuhang engagieren sich für die gemeinsame Entwicklung und erfolgreiche Umsetzung dieser fortschrittlichen Lösung. Durch die Bündelung ihrer Ressourcen und ihres Know-hows wollen die drei Unternehmen Innovationen vorantreiben und neue Maßstäbe in der Fahrzeugsicherheit setzen, um das Leben von FahrerInnen, Passagieren und FußgängerInnen zu verbessern.

Eine erste Lösung wird ab dem 5. September 2023 auf der IAA Mobilität in München zu sehen sein.

