München (ots) -Über 2,7 Millionen Kinozuschauer sahen die ersten drei Kapitel des Erfolgs-Franchise, das für explosive Action, ein spektakuläres Star-Ensemble und bombastisches Entertainment steht.Mit THE EXPENDABLES 4 liefert eines der populärsten Franchises aller Zeiten nun sein Grand Finale! Der erste Trailer sorgt mit feuriger Action und einem phänomenalen Star-Ensemble für jede Menge Fan-Vorfreude!Hier geht es zum Trailer: https://youtu.be/8eWpKk08No0Ausgerüstet mit sämtlichen Waffen, die sie in die Finger bekommen können, und den Fähigkeiten sie auch zu benutzen, sind die Expendables DAS ultimative Verteidigungs-Team - sie werden gerufen, um die Welt zu retten, wenn alle anderen Optionen vom Tisch sind. Die Söldnertruppe um Barney Ross (Sylvester Stallone) tritt nun an für einen letzten großen Auftrag, bei dem Lee Christmas (Jason Statham) Verantwortung übernehmen muss. An seiner Seite: Jede Menge neuer Teammitglieder mit ausgefallenen Kampf-Stilen und Taktiken. Der Countdown läuft heiß...Action-Veteran Sylvester Stallone ("Rambo: Last Blood") übergibt in THE EXPENDABLES 4 das Zepter an Jason Statham ("Operation Fortune"), vom alten Team kehren außerdem Dolph Lundgren ("Creed II: Rocky's Legacy") und Randy Couture ("The Expendables 3") zurück. Neue prominente Gesichter im Blockbuster-Highlight sind 50 Cent ("Criminal Squad"), Megan Fox ("Rogue"), Andy Garcia ("Cash Truck") sowie die Martial-Arts-Stars Tony Jaa ("Monster Hunter") und Iko Uwais ("The Raid") als unberechenbarer neuer Gegenspieler. Die Regie führte Scott Waugh ("Need For Speed").Trailer und Teaser-Plakat stehen in Kürze bereit unter: www.leoninedistribution.comPressekontakt:Print/Radio/TV:AIM - Creative Strategies & VisionsSimone BachofnerTel.: +49 30 61 20 30-70Mail: Simone.Bachofner@aim-pr.deOnline-PR:PURE Online - Digitale KommunikationHeinrich-W. WudtkeTel: +49 30 28 44 509-11Mail: Willi.Wudtke@pureonline.deOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5533882