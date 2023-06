Die Hausse an Japans Aktienmarkt schient nicht zu bremsen zu sein. Von der Flaute des so genannten verlorenen Jahrzehnts ist im Land der aufgehenden Sonne nichts mehr zu spüren. Die jahrelange Deflation und Nullzinspolitik in Japan nimmt eine Wendepunkt. Welche Anlagemöglichkeiten sich im Bereich der Zertifikate aktuell anbieten und welche Chancen und Risiken der bereits fahrende Zug noch bietet, erfahren Sie in diesem Interview mit David Hartmann von Vontobel.