HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Fielmann angesichts zweier Zukäufe in den USA von 41 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auch wenn der Schritt in die USA auf den ersten Blick überraschend erscheine, entspreche er doch der Strategie der Optikerkette mit Blick auf Internationalisierung und Digitalisierung, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Salis hob seine Schätzungen an./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 / 07:29 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2023 / 07:55 / MESZ

