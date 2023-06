Hamburg (ots) -Die Henssler Food Concepts AG (HFC AG), die renommierte Gastronomiegruppe, bekannt für ihre hochwertigen Sushi-Restaurants "GO by Steffen Henssler", hat unter der strategischen Leitung der Anwaltskanzlei Wollring Law eine bedeutende Kapitalerhöhung im Millionenbereich erfolgreich durchgeführt. In einer außerordentlichen Hauptversammlung am 19. April 2023 in Hamburg wurde diese Entscheidung einstimmig getroffen.Partnerschaftliche Zusammenarbeit für stabile WachstumsstrategieDas Team von Wollring Law, unter der Führung von Dr. Moritz Wollring, und der Vorstand der HFC AG entwickelten gemeinsam ein ausbalanciertes und rechtlich optimiertes Konzept, das die Grundlage für die Kapitalmaßnahme bildete. Diese Neuausrichtung gewährleistet die langfristige Stabilität des renommierten Gastronomiekonzerns und unterstützt dessen ambitionierte Wachstumsstrategie.Fokus auf Qualität und Innovation in der GastronomiebrancheDie HFC AG, die deutschlandweit rund 400 Mitarbeiter beschäftigt, bleibt ihrem Kerngeschäft treu, nämlich der Bereitstellung qualitativ hochwertiger und innovativer Sushi-Gastronomieerlebnisse. Gleichzeitig zeigt sie sich offen für Anpassungen, die den Anforderungen einer sich ständig verändernden Gastronomiebranche gerecht werden.Neue Aufsichtsratszusammensetzung zur Unterstützung der strategischen ZieleMit der strategischen Neuausrichtung ging auch eine Änderung in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats einher. Christian Helms, ein erfahrener Experte im Bereich Gastronomiemanagement und Lebensmittellogistik, wurde als neues Mitglied des Aufsichtsrats berufen.Sofortige Umsetzung und nachhaltige Begleitung durch Wollring LawDie Kanzlei Wollring Law hat nicht nur die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Neuausrichtung und Kapitalerhöhung begleitet, sondern wird auch weiterhin den Vollzug der gefassten Beschlüsse sowie die Erfüllung der gesetzlichen Publizitätspflicht gewährleisten.Wollring Law: Expertise und Engagement im Interesse der MandantenDie Kanzlei Wollring Law bietet umfassende strategische Beratung in den Bereichen Gesellschafts-, Aktien- und Kapitalmarktrecht. Mit jahrelanger Erfahrung, Engagement und spezifischem Know-how steht das Team unter der Leitung von Dr. Moritz Wollring bereit, um Unternehmen und Einzelpersonen bei ihren rechtlichen Herausforderungen zu unterstützen. Interessenten können das Team unter der Rufnummer 0800 - 40 40 211 oder per E-Mail unter info@wollring-law.com kontaktieren.Pressekontakt:Wollring LawDr. Moritz Wollringinfo@wollring-law.comTel: 08004040221Alfredstraße 37545133 EssenOriginal-Content von: Wollring Law, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170602/5533892