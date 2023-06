Die OMV erwirbt eine 6,5 Prozent-Beteiligung an der kanadischen Eavor Technologies. Der Kaufpreis liegt bei 34 Mio. Euro. Eavor ist Entwickler von Lösungen für die geothermische Energiegewinnung mit geschlossenem Kreislauf. Darüber hinaus haben die OMV und Eavor eine kommerzielle Vereinbarung getroffen, die Eavor-Loop-Technologie großflächig in Europa und darüber hinaus zu verfolgen. Vorerst wird der Schwerpunkt der OMV auf der Einführung von Eavor-Loop in Österreich, Rumänien und Deutschland liegen, wie die OMV mitteilt. Die Technologie von Eavor basiert auf einem geschlossenen Kreislaufsystem, das in tiefem unterirdischem Gestein errichtet wird. Dabei wird eine Flüssigkeit in einem geschlossenen Kreislauf zwischen der ...

