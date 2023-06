Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4424/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/84 geht es um Erinnerung des JoWooD-IPOs rund um Toto Wolff, weiters ist Brenntag trotz Kursplus gestern (wie Immofinanz vorgestern) aus dem Cordoba 78 Cup ausgeschieden. News gibt es UBM, Flughafen Wien, Research zu Flughafen Wien und OMV. Playlist 30x30 Finanzwissen pur für Österreich auf Spotify: https://open.spotify.com/playlist/3MfSMoCXAJMdQGwjpjgmLm ATX aktuell: ...

