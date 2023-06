Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Beim diesjährigen Messeauftritt auf der ees 2023 (Halle C2, Stand 210) dreht sich bei EcoFlow alles um "The Power of Home" - Stromunabhängigkeit für das ganze Haus- Marktstart für PowerOcean, das erschwingliche Heimspeicher-Solarsystem für private Energieautarkie- Ebenfalls neu: PowerOcean DC Fit Retrofit-Batteriespeicherlösung zur einfachen und kostengünstigen Nachrüstung von bestehenden SolarsystemenEcoFlow (https://www.ecoflow.com/de?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=powerocean&utm_content=PRNewswire), ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen, hat heute auf der ees 2023 EcoFlow PowerOcean, das dreiphasige Premium Heimspeicher-Solarsystem, vorgestellt. Das System zeichnet sich durch flexible Anfangsinvestitionen, herausragenden Sicherheitsschutz, robuste Notstromversorgung sowie intelligente Steuerung aus und bietet Stromunabhängigkeit für das ganze Haus. Damit geht der Tech-Konzern den nächsten Schritt in seinem Engagement, jedem Menschen "The Power of Home" zu ermöglichen.Mit dem PowerOcean Heimspeicher-Solarsystem und dem PowerStream Balkonkraftwerk - das am 31. Mai veröffentlicht wurde und Finalist des ees Awards war - beweist EcoFlow sein Engagement für intelligente Energielösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen Haushalte zugeschnitten sind. Egal ob Eigentümer oder Mieter von Wohnimmobilien, egal ob mit kleinem oder großem Energiebedarf - der Energiespezialist versorgt alle Haushalte mit zuverlässigen und nachhaltigen Energielösungen.Als Marktführer für tragbare Energielösungen erweitert EcoFlow, inspiriert durch seine eigenen Nutzer, im Jahr 2023 sein Portfolio um Solarbatterielösungen für den Hausgebrauch. Während einer Untersuchung im letzten Jahr, die in 21 Städten auf der ganzen Welt stattfand, stellte der Konzern fest, dass viele Nutzer ihre eigenen Solarlösungen für den Hausgebrauch mit verfügbaren EcoFlow-Produkten nachrüsten. Die Erkenntnis: Nachhaltige Stromquellen für das ganze Haus sind inzwischen eine feste Forderung. Als Antwort auf eines der wichtigsten Bedürfnisse der heutigen Zeit beschloss EcoFlow, "The Power of Home" in jeden Haushalt zu bringen. Umweltfreundliche Energielösungen für Singles und Familien anzubieten, war seit der Unternehmensgründung die Vision und Mission."Wohin geht die Reise von EcoFlow? In eine Zukunft, in der jeder für seine Familie sorgen und sich auf immer häufigere Energiekrisen vorbereiten kann", sagt Magda Partyka, Communications Manager of Europe bei EcoFlow. "Indem wir eine Lösung zur Energieunabhängigkeit für jedes Haus anbieten, markiert PowerOcean einen Meilenstein auf unserem Weg, die Welt mit neuer Energie zu versorgen."Eine erschwinglichere Solarbatterielösung für zu Hause Zu den Hauptkomponenten von PowerOcean gehören ein dreiphasiger EcoFlow-Hybrid-Wechselrichter und EcoFlow-LFP-Batterien. Jedes Batteriepaket verfügt über einen eingebauten DC-DC-Wandler, der eine nahtlose Umwandlung von 48 V und 800 V ermöglicht, sodass der Hybrid-Wechselrichter mühelos mit einem einzigen Batteriepaket betrieben werden kann. Im Vergleich zu in Reihe geschalteten Batteriesystemen, die zu Beginn zwei bis drei Batteriepacks benötigen, bietet PowerOcean eine Option mit einer geringeren Grundinvestition.Mit einer Basiskapazität von 5 kWh ist PowerOcean durch den Anschluss von bis zu neun Akkupacks auf 45 kWh erweiterbar. Damit können Nutzer ihre eigenen Lösungen je nach Leistungsbedarf und Erschwinglichkeit anpassen. Darüber hinaus unterstützen die Akkupacks eine Parallelschaltung und vermeiden so die gegenseitige Beeinflussung der Akkus. Fällt einer der Akkus aus, muss lediglich dieser ausgetauscht werden - und nicht alle.Zuverlässigkeit und Sicherheit setzen Maßstäbe Durch die Verwendung von CATL-Batteriezellen ("Condensed Battery", bei denen biomimetische Elektrolyten im kondensierten Zustand zum Einsatz kommen) mit LFP-Batteriechemie verspricht der PowerOcean eine Lebensdauer von 6.000 Ladezyklen. Damit können Bewohner ihr Haus mehr als 15 Jahre lang täglich mit Strom versorgen. Für das Plus an Investitionsschutz überzeugt PowerOcean mit einer branchenführenden 15-Jahres-Garantie.Auch die Sicherheit wird großgeschrieben: Jeder Akkupack ist mit einem aktiven Brandschutzmodul ausgestattet, das bei einer Temperatur von über 170°C aktiviert wird - damit setzt EcoFlow einen neuen Branchenstandard. Daneben gewährleisten automatische Heizmodule in jedem Akkupack die Funktionsfähigkeit der Akkus bei Temperaturen von bis zu -20°C. Das gesamte System entspricht der Schutzart IP65 und stellt sicher, dass die Häuser auch bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen zuverlässig mit Strom versorgt werden.Ultimative Notstromversorgung für alle Notfälle Der EcoFlow Hybrid-Wechselrichter ist mit einem Backup-Modul ausgestattet und liefert eine Leistung von bis zu 10 kW für den Betrieb fast aller Geräte, einschließlich Wasserpumpen, Waschmaschinen und Geschirrspülern. Zusammen mit einem Batteriesystem, das auf bis zu 45 kWh erweiterbar ist, ermöglicht PowerOcean seinen Nutzern die gewohnte Lebensqualität im Falle eines Stromausfalls. Fällt das Stromnetz aus, bietet das Heim-Solar-Batteriesystem eine ultraschnelle automatische Umschaltung der Stromversorgung wichtiger Geräte - so wird der Stromausfall kaum bemerkt.Benutzerfreundliches Design auf dem neuesten Stand PowerOcean unterstützt eine 10-minütige* kabellose Batterieinstallation und einen äußerst schnellen dreistufigen Inbetriebnahmeprozess, wodurch Benutzer viel Zeit sparen. Darüber hinaus verfügt das Heimspeicher-Solarsystem über ein kompaktes und exquisites Design: Während die 180 mm ultraflache Batterie in jeden Keller oder jede Garage passt und Platz für andere Geräte spart, vermeiden das Stapelbatterie-Design und die anklickbaren Batterieklemmen störenden Kabelsalat. Nicht zuletzt besticht PowerOcean mit einem cleveren Energiemanagementsystem, das über die EcoFlow-App und das Webportal visualisiert wird. Damit können Nutzer ihren Energieverbrauch in Echtzeit überwachen sowie verwalten - und so Energiekosten sparen.PowerOcean DC Fit - Weniger wechseln, mehr sparen Laut EUDP Research sind in Deutschland über 1,67 Millionen Solaranlagen für Privathaushalte installiert und weniger als 40 Prozent davon mit Batteriespeichern ausgestattet. Damit sind rund eine Million Haushalte von der sinkenden Einspeisevergütung (FiT) betroffen und benötigen eine wirtschaftliche Speicherlösung zur Nachrüstung. Für Hausbesitzer, die bereits eine Solaranlage installiert haben und nach einer Stromspeicherlösung suchen, bietet EcoFlow mit dem PowerOcean DC Fit eine einfache und kostengünstige Batteriespeicherlösung zur Nachrüstung an.Mit der einzigartigen PV-Kopplungstechnologie von EcoFlow verwendet PowerOcean DC Fit die gleichen Batteriepacks wie PowerOcean und ermöglicht den direkten Anschluss seiner Batteriepacks an bestehenden Haussolarsysteme. Dabei ist keine Netzanschlussgenehmigung erforderlich, deren Beantragung Wochen dauern kann. Ebenso bedarf es keiner Änderung der AC-Leitungen oder eines Wechselrichters.PowerOcean DC Fit ist mit den meisten auf dem Markt erhältlichen PV-Wechselrichtern kompatibel, da ein innovativer, selbstanpassender Regelalgorithmus verwendet wird. Die Lösung verfügt zudem über ein minimalistisches All-in-One-Design, das die nahtlose Integration von Batterien und Umwandlungsgeräten unterstützt. Mit PowerOcean DC Fit können Nutzer auf einfache Weise und mit geringeren Investitionen Energieautarkie erreichen, indem sie einfach einen Batteriespeicher von bis zu 15 kWh zu ihren bestehenden Solarsystemen hinzufügen.Preis und Verfügbarkeit EcoFlow PowerOcean ist ab dem 14. Juni erhältlich. Interessenten können sich auf der EcoFlow Website (https://www.ecoflow.com/de/home-battery/PowerOcean?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=powerocean&utm_content=PRNewswire) mit ihrer E-Mail-Adresse registrieren, um ein kostenloses Angebot zu erhalten. PowerOcean DC Fit wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.* Die Batterieeinbauzeit basiert auf internen Testergebnissen. Die tatsächliche Installationszeit kann variieren.Über EcoFlowEcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt voranzutreiben. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat es sich EcoFlow zur Aufgabe gemacht, den Zugang von Einzelpersonen und Familien zu Energie neu zu erfinden, indem es zuverlässige, zugängliche und erneuerbare Energielösungen anbietet. Heute hat EcoFlow seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, Deutschland sowie Japan und verfügt über mehr als 2,5 Millionen Nutzer in über 100 Märkten weltweit. Die Produkte von EcoFlow sind jetzt in allen 44 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt durch ein Netzwerk von über 800 lokalen Einzelhändlern.Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie hier: https://de.ecoflow.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2100816/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/power-of-home-ecoflow-prasentiert-powerocean-heimspeicher-solarsystem-und-innovationen-fur-einfache-stromunabhangigkeit-301850439.htmlPressekontakt:EcoFlowMagda,Teresa PartykaCommunications Manager,Europemagda.teresa.partyka@ecoflow.com,Don DongGlobal Communications,Managerdon.dong@ecoflow.comOriginal-Content von: EcoFlow Technology Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169389/5533921