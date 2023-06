Trotz der hohen Inflation profitiert der Reisekonzern Tui Deutschland von einer starken Nachfrage. Am Dienstagabend gab der Geschäftsführer des Reise-Konzerns, Stefan Baumert, in Berlin bekannt, dass sie eine erfolgreiche Sommersaison verzeichnen können und in den letzten Wochen erstmals Gästezahlen über dem Niveau von 2019 erreicht haben. Die Tui hat sich von ihrem Tiefpunkt erholt und vor Kurzem sogar die wichtige Marke von 6,50 Euro überschritten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...