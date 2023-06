© Foto: picture alliance / Klaus Ohlenschläger | Klaus Ohlenschläger



Aktien befinden sich kurz vor der Fed-Sitzung im Rallyemodus. Der DAX steigt auf ein frisches Rekordhoch. Die Märkte bereiten sich auf eine Pause in der Zinserhöhungskampagne der US-Notenbank vor.

Der DAX steigt zum Nachmittag zeitweise auf ein Rekordhoch von 16.331,28 Punkten. Thomas Altmann von QC Partners kommentiert in seinem Morgenausblick: "Sollte der DAX seinen Rekord aus dem Mai knacken, wird es spannend, ob das neue Hoch eher zu Gewinnmitnahmen animiert oder ob es tatsächlich neue Käufer in den Markt lockt." Wichtiger als der Zinsentscheid an sich sei heute Abend allerdings laut Altmann das schriftliche Statement und die Pressekonferenz.

"Entscheidend für die Börsen werden heute zwei Punkte sein: Wie sich die Fed für die kommenden beiden Zinssitzungen im Juli und im September positioniert und ob die Sprache der Fed Chancen auf erste Zinssenkungen zumindest Anfang 2024 zulässt."

Nachdem der gestrige US-Inflationsbericht eine Verlangsamung zeigte, schätzen Swap-Händler die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed auf nur noch zehn Prozent. Da die Inflation aber immer noch doppelt so hoch ist wie von der Zentralbank gefordert, erwarten Marktteilnehmer möglicherweise einen Zinsschritt im Juli.

Die US-Futures legen ebenfalls leicht zu. Der S&P 500 schloss den gestrigen Handelstag zum vierten Mal in Folge im Plus - die längste Gewinnserie seit Anfang April. Er nähert sich der Marke von 4.400 Punkten, ein Niveau, dass der Index seit mehr als einem Jahr nicht mehr erreicht hat. In Europa trugen Kursgewinne bei Bergbauunternehmen dazu bei, dass der Stoxx 600 Benchmark den höchsten Stand seit drei Wochen erreichte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion