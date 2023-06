EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): ESG/Rating

GFT erhält ISS ESG Prime Status Meilenstein in Nachhaltigkeitsstrategie erreicht Stuttgart, 14 Juni 2023 - GFT Technologies SE erreicht erstmals den "Prime"-Status im Nachhaltigkeitsrating von International Shareholder Services Inc. (ISS). Im Rahmen der regelmäßigen Überprüfung konnte GFT sein Rating auf "C" verbessern. "Wir arbeiten sehr hart daran, so nachhaltig zu sein wie möglich. Nachhaltigkeit ist entscheidend für unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Das gilt gegenüber unseren Kunden wie auch bei den Talenten - was natürlich einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren in unserer Branche ist", sagt Jochen Ruetz, CFO von GFT. ISS bewertet Unternehmen anhand von rund 100 Indikatoren in den Bereichen Umwelt (E), Soziales (S) und Corporate Governance (G), um die Unternehmen innerhalb einer Branchengruppe zu beurteilen. Diese Indikatoren sind meist branchenspezifisch. Sie werden regelmäßig überprüft und verbessert, um sie an die neuesten wissenschaftlichen Fortschritte, den technologischen Fortschritt, regulatorische Veränderungen und gesellschaftliche Diskussionen anzupassen. ISS hält bei der Bewertung dieser Indikatoren die höchsten Standards ein. Laut ISS sind Unternehmen, die mit dem Prädikat "Prime" ausgezeichnet werden, Vorreiter der Branche in Sachen Nachhaltigkeit und verfügen über besondere Fähigkeiten beim Management von ESG-Risiken und bei der Nutzung von Chancen. ISS ESG ist die Abteilung für verantwortungsbewusstes Investment von Institutional Shareholder Services Inc., dem weltweit führenden Anbieter von Corporate Governance und verantwortungsbewusstem Investment für institutionelle Anleger. Weitere Einzelheiten zum ISS ESG Corporate Rating finden Sie unter https://www.issgovernance.com/esg/ratings/ Ihre Kontakte

Über GFT - Shaping the future of digital business.

GFT ist ein Pionier in der digitalen Transformation. Das Unternehmen entwickelt nachhaltige Lösungen auf Basis neuer Technologien, darunter künstliche Intelligenz und Blockchain/DLT. Zum Leistungsangebot gehören die Modernisierung von Kernsystemen, die Migration zu offenen Cloud-Plattformen und die Einführung von energieeffizientem Code.

Stärken von GFT sind fundiertes technisches Know-how, starke Partnerschaften und umfassende Branchenkenntnisse. Damit gestaltet das Unternehmen gezielt die digitale Transformation seiner Kunden in der Finanz- und Versicherungsbranche sowie in der Fertigungsindustrie. Durch den intelligenten Einsatz von Technologie profitieren GFT Kunden von einem größeren Mehrwert und einer höheren Produktivität. Die Experten und Expertinnen von GFT entwickeln und implementieren skalierbare Software-Anwendungen. Dadurch machen sie den Zugang zu innovativen Geschäftsmodellen sicher und einfach.

Mit Standorten in mehr als 15 Märkten weltweit garantiert GFT Nähe zu seinen Kunden. Das Unternehmen vereint außerdem mehr als 35 Jahre Erfahrung und ein globales Team aus über 10.000 engagierten Talenten. GFT bietet ihnen Karrieremöglichkeiten in den innovativsten Bereichen der Softwareentwicklung. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet (Ticker: GFT-XE).

