MDAX-Aufsteiger im Fokus - Evotec, Krones und Shop Apotheke

Die Relegationsspiele für die 1., 2. und 3. Bundesliga sind gespielt und die Auf- und Absteiger stehen damit final fest. Die Entscheidung darüber, wer in die 1., 2. und 3. Börsenliga, sprich den DAX®, MDAX® und SDAX® kommt fällt die Deutsche Börse, so zuletzt Anfang des Monats. Am kommenden Montag werden Evotec, Krones, Redcare Pharmacy (ehem. Shop Apotheke) und Software AG in den MDAX® aufsteigen und dort die Aktien von Adtran, Aroundtown, Siltronic und United Internet ersetzen. Der Aufstieg ist in den meisten Fällen der zuletzt guten Kursentwicklung geschuldet. Bei Evotec sorgte ein Cyberangriff für einen vorübergehenden Ausschluss.

Evotec

Evotec verfügt über mehr als 100 co-owned Programme mit Potenzial für Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen. Hauptindikationsgebiete sind Diabetes, Onkologie, Atemwegserkrankungen und Neuronale Erkrankungen. Der Umsatz soll nach eigenen Angaben in diesem Jahr auf 820 bis 840 Millionen Euro (Vorjahr; 751,4 Millionen Euro) und das EBITDA auf 150 bis 130 Millionen Euro steigen. Mittelfristig wird ein Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro pro Jahr angepeilt. Als Stütze des Wachstums sieht Konzernchef Werner Lanthaler den weiteren Ausbau der co-owned Produktpipeline. Zwar muss Evotec auf diese Weise die potenziellen Erlöse mit dem Partner teilen, andererseits werden so auch die Forschungs- und Entwicklungskosten geteilt. Ein Cyberangriff sorgte dafür, dass die testierten Geschäftszahlen für 2022 nicht pünktlich veröffentlicht werden konnten. Inzwischen ist dies erfolgt. Damit wird der Biotechkonzern wieder in den MDAX® aufgenommen.

Krones

Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen Krones trotzte im ersten Quartal der schwachen Konjunktur. So stieg der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBITDA legte gar um knapp ein Drittel zu. Gleichzeitig erhöhte sich der Auftragsbestand auf 3,78 Milliarden Euro. Aufgrund des guten Geschäftsjahres 2022 wurde die Dividende um 25 Prozent auf 1,75 Euro pro Aktie. Mit der jüngsten Übernahme von Amoco Pumps soll der Bereich Prozesstechnik ausgebaut werden.

Redcare Pharmacy (ehem. Shop Apotheke)

Immer wieder wurde der Start des E-Rezepts verschoben. Nun ist es endlich soweit. "Zum 1. Juli 2023 können Patienten das erste Mal das E-Rezept in den Apotheken ganz einfach mit ihrer Versichertenkarte abrufen. Bis Ende Juli werden voraussichtlich schon 80 Prozent der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein." erklärte Gesundheitsminister Karl Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wenn die Patienten ihre Versichertenkarte in den Apotheken in die Lesegeräte einstecken, liegt das E-Rezept dann bereits in der Datenbank vor. Es geht jetzt mit der Digitalisierung los." Das Rezept in der App könnte das Geschäft von online-Apotheken wie Redcare Pharmacy (ehem. Shop Apotheke) beflügeln. Dabei verlief der Auftakt in das laufende Geschäftsjahr bereits überraschend gut. Der Umsatz legte um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu und die Kundenzahl der erhöhte sich um 0,4 Millionen auf 9,7 Millionen.

Software AG

Jahrelang ging es mit dem Softwareentwickler nach Süden. Schwache Zahlen belasteten das Papier regelmäßig. Im Jahr 2021 wurde gar laut über einen Verkauf nachgedacht. Daraus wurde zwar nichts. Allerdings stieg der Finanzinvestor Silver Lake Ende 2021 bei Software AG ein. Im darauffolgenden Jahr gab es ein Stühlerücken in der Chefetage und es folgten Stellenstreichungen. Vor einigen Wochen legte Silver Lake ein Übernahmeangebot für Software AG auf den Tisch. Wenig später gab der Finanzinvestor Bain ein höheres Angebot ab. Aktuell notiert die Aktie bei rund EUR 32 und damit im Bereich des Angebots von Silver Lake. Bisher wurden Silver Lake weniger als 50 Prozent der Aktien angeboten. Das letzte Wort scheint somit noch nicht gesprochen.

