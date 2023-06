Der Bereich Corporate & Affinity wird bei der Uniqa Group weiter ausgebaut und die Umsetzung der B2B-Wachstumsstrategie und Marktführerschaft in allen Märkten vorangetrieben werden. "Das Corporate Geschäft ist ein wichtiger Teil unserer Gesamtstrategie, als Ergänzung zu dem klassischen Privatkundengeschäft. Mit der neuen Aufstellung, die für all unsere Märkte gilt und auf innovative Produkte für alle Firmenkund:innen setzt, sehen wir enormes Potential im Wachstum sowohl für unsere Kund:innen als auch für uns als Versicherung", so Wolfgang Kindl, Vorstand Kunde & Markt International Uniqa Insurance Group AG. Neben den klassischen Versicherungsprodukten für Gewerbekunden wie Haftpflicht-, Betriebsunterbrechungs- oder ...

