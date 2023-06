Kapsch TrafficCom verzeichnete im Geschäftsjahr 2022/23 einen leichten Umsatzzuwachs um 6,5 Prozent auf 553,4 Mio. Euro, das EBIT ging um -31,1 Prozent auf 7,6 Mio. Euro zurück, der Verlust weitete sich auf -24,8 Mio. Euro aus (Vorjahr -9,3 Mio. Euro). Ursache dafür waren insbesondere steigende Kosten bei Komponenten, inflationsbedingt bei Löhnen und Gehältern sowie eine negative Margenanpassung in bestehenden Kundenprojekten. Die in den vergangenen Jahren restrukturierte und reduzierte Kostenbasis konnte dies nicht ausgleichen, so das Unternehmen. Für das Geschäftsjahr 2023/24 erwartet das Management ein Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich sowie eine leichte Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBIT). Der Fokus liegt weiterhin auf ...

