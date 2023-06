Die Aktie der Deutschen Telekom hat sich stabilisiert. Am Mittwoch sprang die Aktie rund zwei Prozent an, nachdem die Citigroup ihre Kaufempfehlung bestätigte. Auch das Kursziel bei 26 Euro veränderte die US-Bank nicht. Analyst Georgios Ierodiaconou sieht in dem jüngsten Kursrückgang sogar eine attraktive Kaufgelegenheit.Die Aktie der Deutschen Telekom hat sich stabilisiert. Am Mittwoch sprang die Aktie rund zwei Prozent an, nachdem die Citigroup ihre Kaufempfehlung bestätigte. Auch das Kursziel ...

