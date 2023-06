Das Münchner Unternehmen hat angekündigt, in seinem Werk in Burghausen eine neue Produktionslinie für Polysilizium in Halbleiterqualität zu errichten. Die Investition in Höhe von 300 Millionen Euro würde Wackers Fertigungskapazität für hochreines Polysilizium um mehr als 50 Prozent erhöhen.von pv magazine International Wacker Chemie hat angekündigt, seine Produktionskapazitäten für Polysilizium in Halbleiterqualität am Standort Burghausen zu erweitern. Demnach plant das Unternehmen, bis Anfang 2025 eine neue Fertigungslinie zu errichten, mit der die Produktionskapazität um über 50 Prozent gesteigert ...

