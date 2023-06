Productsup Holding SE Berlin Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), HRB 209175 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu einer ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am Mittwoch, den 19.07.2023, um 10 Uhr in den Geschäftsräumen der: Products Up GmbH

Zentrale

Alex-Wedding-Straße 5

10178 Berlin

Tagesordnung: 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2022 Die vorstehenden Unterlagen liegen ab Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Nordwind Capital GmbH in 80333 München, Residenzstraße 18, zur Einsichtnahme der Aktionäre aus; um vorherige Terminabsprache für eine Einsichtnahme wird gebeten. Die Unterlagen werden den Aktionären auf Verlangen zusätzlich kostenfrei mit separater Post zugesandt. 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. 4. Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, Wirtschafsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. 5. Präsentation zum Geschäftsverlauf Präsentation des Aufsichtsrats und des Vorstands der Productsup Holding SE zum aktuellen Geschäftsverlauf.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 172.179,00 und ist in 172.179 nennbetragslose, auf den Namen lautende Stückaktien eingeteilt. Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft somit auf 172.179 und die Gesamtzahl der Stimmrechte auf 172.179. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 14.539 eigene Aktien. Teilnahmevoraussetzungen Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Ausübung des Stimmrechts ist jeder im Aktienregister der Gesellschaft eingetragene Aktionär berechtigt. Stimmrechtsvertretung Jeder Aktionär kann sich in der Hauptversammlung und bei der Ausübung seines Stimmrechts vertreten lassen Die Vollmacht kann nach § 134 Abs. 3 S. 3 AktG in Textform erteilt werden. Bei berechtigten Zweifeln an einer wirksamen Vollmachtserteilung kann die Gesellschaft die Vorlage einer schriftlich oder per Telefax erteilten Vollmachtsbestätigung verlangen. Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, für die außerordentliche Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung ihres Stimmrechts zu beauftragen. Ein entsprechendes Vollmachts- und Weisungsformular wird den Aktionären auf Verlangen zugesandt. Das ausgefüllte und unterzeichnete Vollmachts- und Weisungsformular ist der Gesellschaft in diesem Fall im Original, per Telefax oder eingescannt per Email bis spätestens Mittwoch, den 12.07.2023 (eingehend), an folgende Anschrift zu übermitteln: Nordwind Capital GmbH

Herrn Christian Plangger

Residenzstraße 18

80333 München

Telefax: +49 (89) 29 19 58 58

E-Mail: plangger@nordwindcapital.com

Gegenanträge und Einreichung von Wahlvorschlägen von Aktionären gem. § 126 Abs. 1, 127 AktG Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Gegenanträge zu Anträgen des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu spezifischen Tagesordnungspunkten sowie, im Falle der Wahl des Abschlussprüfers, Wahlvorschläge einzureichen (§§ 126 Abs. 1, 127 AktG). Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären wird die Gesellschaft nach Maßgabe der §§ 126, 127 AktG, einschließlich des Namens des Aktionärs, einer zugänglich zu machenden Begründung und einer etwaigen Stellungnahme des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zugänglich machen. Gegenanträge müssen sich gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat richten und zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gemacht werden. Wahlvorschläge müssen zur Wahl des Abschlussprüfers gemacht werden. Gegenanträge von Aktionären und Wahlvorschläge müssen der Gesellschaft spätestens bis spätestens zum Ablauf (24:00 Uhr) des 04.07.2023 zugehen, und die übrigen Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG erfüllen. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind schriftlich ausschließlich zu richten an: Nordwind Capital GmbH

z. Hd. Herr Christian Plangger

Residenzstraße 18

80333 München

Telefax: +49 (89) 29 19 58 58

E.-Mail: plangger@nordwindcapital.com

Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt. Gegenanträge sind dann nur gestellt, wenn sie während der Hauptversammlung gestellt werden. Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß Art. 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SE-AG, § 122 Abs. 2 AktG Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5%) des Grundkapitals, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Dieses Quorum ist gemäß Art. 56 Satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE-VO) in Verbindung mit § 50 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SEAG) für Ergänzungsverlangen der Aktionäre einer Europäischen Gesellschaft (SE) erforderlich. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft bis spätestens zum zum Ablauf (24:00 Uhr) des 23.06.2023 zugehen. Später zugehende Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Ergänzungsverlangen bitten wir ausschließlich an folgende Anschrift zu richten: Nordwind Capital GmbH

z. Hd. Herr Christian Plangger

Residenzstraße 18

80333 München

Telefax: +49 (89) 29 19 58 58

E-Mail: plangger@nordwindcapital.com

Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach ihrem Eingang an die Aktionäre versandt. Berlin, im Juni 2023 Productsup Holding SE Der Vorstand