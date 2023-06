MOSKAU (dpa-AFX) - Der Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, hat seinen Cousin und engen Vertrauten Adam Delimchanow an der Front in der Ukraine als vermisst gemeldet. "Ich kann Adam Delimchanow einfach nicht finden. Er meldet sich nicht", schrieb Kadyrow am Mittwoch auf Telegram. Sein Verwandter ist auch Abgeordneter des russischen Parlaments.

Zwar hieß es zwischenzeitlich, Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin habe ein Lebenszeichen von Delimchanow erhalten. Doch dann schrieb der tschetschenische Kommandeur Apti Alaudinow, Kadyrow habe ihn beauftragt, Delimchanow "mit allen Mitteln" zu finden. Dafür würden sogar alle Einheiten der tschetschenischen Armee Achmat um den Ort Marjinka im umkämpften ostukrainischen Gebiet Donezk abgezogen.

Russland führt seit mehr als 15 Monaten einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kadyrows Kämpfer, die für besondere Brutalität berüchtigt sind, sind insbesondere in Donezk eingesetzt, wo derzeit die ukrainische Gegenoffensive zur Befreiung besetzter Gebiete läuft./haw/DP/mis