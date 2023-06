3-nm-Konnektivitäts-IP entfesselt beispiellose Leistung in chipletfähigen Siliziumplattformen, um KI und Rechenzentren der nächsten Generation zu ermöglichen

Alphawave Semi (LSE: AWE), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die weltweite Technologie-Infrastruktur, meldete heute die Erweiterung seiner laufenden Zusammenarbeit mit Samsung auf den 3-nm-Prozessknoten. Kunden der Samsung Foundry-Plattform kommen jetzt in den Genuss der fortschrittlichsten Hochleistungskonnektivitäts-IP und Chiplet-Technologien von Alphawave Semi, darunter 112 Gigabits-per-second (Gbps) Ethernet und PCI Express Gen6/CXL 3.0, Schnittstellen für den Aufbau komplexer Systeme-on-a-Chip (SoC), die notwendig sind, um mit der rapide steigenden Nachfrage nach datenhungrigen Anwendungen Schritt zu halten, beispielsweise generative KI und die damit verbundene Infrastruktur, die von globalen Rechenzentren benötigt wird.

"Alphawave Semi ist ein wichtiger Partner von Samsung Foundry, denn dieses Unternehmen ist der etablierte Branchenführer in Sachen leistungsstarker Konnektivitäts-IP und Chiplet-Lösungen", erklärte Jongshin Shin, Corporate EVP of Foundry IP Development bei Samsung Electronics. "Wir freuen uns sehr über die enge Zusammenarbeit mit Alphawave Semi bei mehreren Kundendesigns und Prozessgenerationen, einschließlich 5 nm und 4 nm und jetzt auch 3 nm. Wir freuen uns auf zahlreiche weitere Gelegenheiten zur Nutzung der Konnektivitäts-IP von Alphawave Semi in der Samsung Foundry-Plattform im Jahr 2023 und darüber hinaus."

"Rechenzentrumskonnektivität unterzieht sich derzeit einer erstaunlichen Veränderung durch den Aufstieg von generativer KI, die ein neues Zeitalter von leistungsstarkem chipletfähigem Silizium einläutet. Die Technologie von Alphawave Semi ermöglicht nicht nur die KI-Infrastruktur, sondern auch die Konnektivität in den Rechenzentren, die KI-Lösungen beherbergen", erklärte Tony Pialis, CEO und Mitbegründer von Alphawave Semi. "Wir freuen uns über die Erweiterung unserer tiefgreifenden Zusammenarbeit mit Samsung Foundry auf den 3-nm-Knoten, um unsere fortschrittlichsten Technologien für Hochgeschwindigkeitskonnektivitäts-IP zu nutzen, die ein ganz neues Niveau an Leistung, Flexibilität und Skalierbarkeit für Hyperscale- und Dateninfrastrukturkunden bereitstellen."

Die leistungsstarke Konnektivitäts-PHY-IP von Alphawave Semi, einschließlich 112 Gbps Ethernet und PCIe Gen6/CXL3.0, sowie Universal Chiplet ExpressTM (UCIeTM) sind in den Knoten von Samsung Foundry verfügbar. Alphawave Semi bietet sie darüber hinaus auch als vollständig integrierte IP-Subsysteme zusammen mit Controller-IP an. Weitere Informationen erhalten Sie bei Alphawave Semi unter info@awavesemi.com

Über Alphawave Semi

Alphawave Semi ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die weltweite Technologieinfrastruktur. Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave Semi einen entscheidenden Bedarf: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Wir sind ein vertikal integriertes Halbleiterunternehmen. Unsere IP-, kundenspezifischen Silizium- und Konnektivitätsprodukte werden von globalen Tier-1-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Datenverarbeitung, Netzwerke, KI, 5G, autonome Fahrzeuge und Speicher eingesetzt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 von einem technischen Expertenteam gegründet, das eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP vorweisen kann. Unser Ziel ist es, die kritische Dateninfrastruktur im Herzen unserer digitalen Welt zu beschleunigen. Weitere Informationen über Alphawave Semi finden Sie unter awavesemi.com.

Alphawave Semi und das Logo von Alphawave Semi sind Handelsmarken der Alphawave IP Group plc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230612005169/de/

Contacts:

Gravitate PR für Alphawave Semi

alphawave@gravitatepr.com