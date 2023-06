Die EU will KI stärker regulieren. Wie das aussehen könnte, hat jetzt das Parlament in Straßburg festgelegt. Künstliche Intelligenz (KI)Â soll nach dem Willen des EU-Parlaments künftig strengeren Regeln unterworfen sein. Die Abgeordneten legten am Mittwoch in Straßburg ihre Position für die Verhandlungen mit den EU-Ländern über die endgültige Form eines KI-Gesetzes fest. Nach Angaben des EU-Parlaments wäre es das erste umfassende KI-Gesetz weltweit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...