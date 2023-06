Die Beteiligung der Landwirte stieg im Halbjahr 2022 um das Vierfache, während 20% des gesamten Portfoliowachstums von Agreena sich daraus ergaben, dass bestehende Mietglieder vermehrt Ackerfläche anmeldeten

Das Agrartechnologieunternehmen Agreena, das die größte europäische Plattform für Bodenkohlenstoff in 16 Ländern betreibt, um Landwirte bei der Finanzierung ihrer Umstellung auf regenerative Praktiken zu unterstützen, meldete heute die Ergebnisse seines zweiten Erntejahres und die zweite jährliche vorzeitige Zahlung an die teilnehmenden europäischen Landwirte. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl der angemeldeten Hektar verzehnfacht und die Beteiligung der Landwirte vervierfacht. Agreena zahlt den Landwirten im Rahmen eines Bodenkohlenstoffprogramms die bislang höchsten wirtschaftlichen Anreize in Höhe von 32 bis 36 pro zu erwartendem generiertem Kohlenstoffzertifikat je nach Region eine Erhöhung von bis zu 45 im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen ist Vorreiter mit Blick auf die Schaffung eines naturbasierten Kohlenstoffabbaus im Boden. Die entsprechenden Zertifikate werden bald auf dem Markt für Unternehmen erhältlich sein, die sich an der weltweiten Umstellung der Landwirte auf Praktiken beteiligen wollen, die dabei helfen, den Klimawandel, den Verlust der Biodiversität und die Ernährungssicherheit in der Zukunft anzugehen.

Während festgestellt wurde, dass die Kohlenstoffspeicherung in der Landwirtschaft aufgrund ihrer Zugänglichkeit und unmittelbaren Wirkung eine der Top-Lösungen zur Intensivierung des Klimaschutzes ist, sind die hohen Vorlaufkosten für die Landwirte das Haupthindernis für die Einführung. Durch die Inanspruchnahme des freiwilligen Kohlenstoffmarktes (Voluntary Carbon Market, VCM) zur Umwandlung klimafreundlicher landwirtschaftlicher Maßnahmen in hochwertige Kohlenstoffzertifikate erschließt Agreena eine neue Einnahmequelle für die Landwirte. Auch die Landwirte sehen den Vorteil. Zwanzig Prozent des alljährlichen Hektarzuwachses im Portfolio von Agreena stammen von Mitgliedslandwirten, die weitere Ackerfläche in das Programm aufgenommen haben.

"Agreena führt eine neue Kategorie von Kohlenstoffzertifikaten auf dem Markt ein und der Aufbau und die Skalierung werden einige Zeit dauern; die Landwirte können aber nicht warten sie brauchen eine verlässliche und liquide Zahlung, die ihnen bei der finanziellen Abdeckung ihrer Umstellungsmaßnahmen hilft", sagte Simon Haldrup, CEO von Agreena. "Aus diesem Grund geht Agreena ein kalkuliertes Risiko ein und bezahlt die Landwirte in jedem Erntejahr. Jedoch sind Kohlenstoffzertifikate nur ein Teil der Lösung und für eine rasche weltweite Umstellung der Landwirte auf regenerative Praktiken ist ein Mischung verschiedene Anreize erforderlich."

Landwirte und Unternehmen, die für ihre ESG- und Nachhaltigkeitsbemühungen auf Kohlenstoffzertifikate setzen, sind darauf angewiesen, die Zeit zu überbrücken. Der Verkauf von Gutschriften kann ein Jahr oder länger dauern, nachdem die Auswirkungen zertifiziert worden sind. Die Möglichkeit einer frühzeitigen Zahlung an die Landwirte, die Agreena anbietet, überbrückt diese zeitliche Lücke. Landwirte, die sich für das Programm von Agreena angemeldet haben, können selbst entscheiden, wie sie die von ihnen erzeugten Zertifikate verwenden möchten, und eine dieser Möglichkeiten besteht in der Auszahlung kurz nach Ende des Erntejahres, um ihre Vorlaufkosten zu decken. Die vorzeitige Zahlung basiert auf den Marktpreisen zu diesem Zeitpunkt. Das Wachstum des freiwilligen Kohlenstoffmarktes und die Preise für hochwertige Kohlenstoffzertifikate steigen weiter an und jeder Mehrerlös mit Blick auf den Verkauf der Agreena-Zertifikate wird mit den Landwirten geteilt.

Die Kohlenstoffzertifikate von Agreena beruhen darauf, dass Landwirte Maßnahmen ergreifen, um zusätzlichen Kohlenstoff aus der Atmosphäre in ihren Böden zu speichern und gleichzeitig ihre eigenen Emissionen durch Praktiken wie Direktsaat zu senken. Das Unternehmen hat ein äußerst glaubwürdiges Programm entwickelt, das auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen des IPCC und den anerkannten Grundsätzen des VCM ausgerichtet ist, und Beziehungen zu landwirtschaftlichen Partnern und Landwirten in ganz Europa aufgebaut.

In jüngster Zeit hat Agreena eine Unternehmensabteilung entwickelt, die für die Zertifikatsverkäufe und MRV- und Risikolösungen zuständig ist. Agreena arbeitet mit den Zertifikatskäufern zwecks individueller Anpassung, Strukturierung und Skalierung der im Firmenbestand verfügbaren Portfolios zusammen und folgt damit dem Modell von Vermögenswerten, die bereits auf traditionellen Finanzmärkten verkauft und gehandelt werden.

"Unser erster Jahrgang hochwertiger Kohlenstoffzertifikate stammt von Landwirten aus Mitteleuropa und wurde soeben für den Vorverkauf in begrenzter Menge zur Verfügung gestellt", sagte Frederik Aagaard, Direktor für Kohlenstoffmärkte bei Agreena. "Sehr gerne ermöglichen wir Unternehmen, die Landwirte bei der Finanzierung ihrer Reise unterstützen, sich zu beteiligen."

Die Frist für die Anmeldung zum Programm 2023 von Agreena rückt immer näher. Landwirte können sich bis zum 30. Juni für die diesjährige Ernte anmelden, ihre potenziellen Einnahmen berechnen und dieses Formular auf der Website von Agreena ausfüllen, um eine Teilnahme zu beantragen. Weitere Informationen über das Programm und wie es funktioniert finden Sie hier.

Mit dem Wachstum und der Weiterentwicklung des VCM, so die Erwartung von Agreena, wird der Markt weitere Entwicklungen im Zusammenhang mit der Zertifizierung und neuen Standards in diesem Bereich verzeichnen. Das Portfolio an Zertifikaten von Agreena zur Treibhausgasreduzierung und zum Kohlenstoffabbau ist gemäß der Norm ISO 14064-2 akkreditiert und wird derzeit von Verra VCS zertifiziert. Das Ergebnis wird noch vor Jahresende erwartet.

Über Agreena

Agreena erschließt die Kraft des Kohlenstoffabbaus im Boden und des Naturkapitals, um die Umstellung auf eine regenerative Landwirtschaft zu finanzieren. In enger Zusammenarbeit mit Partnerlandwirten in 16 europäischen Märkten und weiter wachsend, ist AgreenaCarbon die führende Plattform für Bodenkohlenstoff Europas. Kombiniert mit marktführenden Satellitenüberwachungs-Technologien können die Lösungen von Agreena Landwirte, Unternehmen und Regierungen auf dem Weg zur Netto-Null unterstützen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230613349950/de/

Contacts:

Nicole Shore

Nicole.Shore@agreena.com