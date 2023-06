DJ VW Kernmarke will Marge bis 2026 auf 6,5 Prozent steigern

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will mit einem Bündel an Maßnahmen das margenschwache Geschäft der Kernmarke auf Profit trimmen. "Ziel ist es, nachhaltig eine Umsatzrendite von 6,5 Prozent zu erreichen, um Investitionen in Zukunftstechnologien und Beschäftigung zu sichern", kündigte der DAX-Konzern anlässlich der Betriebsversammlung im Stammwerk an. Im Jahr 2026 soll ein um rund 10 Milliarden Euro verbessertes Ergebnis erreicht werden. Beispielsweise soll die Effizienz in Entwicklung und Produktion erhöht, die Modellpalette gestrafft und Ausstattungsvarianten reduziert werden. Im ersten Quartal habe die Marke nur 3 Prozent Rendite erwirtschaftet.

Bis Oktober 2023 sollen alle Maßnahmen des Programms namens "Accelerate Forward - Road to 6.5" stehen. Eng abstimmen wolle sich das Management mit der in Wolfsburg traditionell einflussreichen Arbeitsnehmervertretung. "Wir müssen die Marke VW zu neuer Stärke führen und wirtschaftlich robust für die Zukunft machen - dazu starten wir jetzt eine große, gemeinsame Kraftanstrengung", wird VW-Markenchef Thomas Schäfer zitiert.

Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo gab die Richtung der Arbeitnehmervertreter vor: "Wir sind uns einig, dass wir die angestrebten Einsparungen ohne Abstriche beim Tarif oder bei der Beschäftigungssicherung erreichen müssen. Denn die entscheidenden Hebel sind andere", so Cavallo. Sie hob die Themen Konzern-Steuerung, Zusammenarbeit der Marken, Fokus auf Software und Produktqualität hervor.

June 14, 2023

