Werden virtuelle Hauptversammlungen auch nach Corona die Regel bleiben - oder die Ausnahme? In der Pandemie konnten Veranstaltungen wie Hauptversammlungen nicht in Präsenz abgehalten werden, aber inzwischen scheinen Unternehmen generell Gefallen an dieser Art des Aktionärstreffens zu haben. Was bedeutet das für die Mitbestimmunng der Aktionäre? Anlegeranwalt Klaus Nieding, Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, erklärt im Interview, was die virtuelle Hauptversammlung aus seiner Sicht für Nachteile hat, warum sich Unternehmen direkter Rückmeldung stellen sollten und wie sich die Hauptversammlungs-Kultur in Zukunft entwickeln könnte. Welche Unterschiede sich jetzt schon bei verschiedenen Unternehmen in der Umsetzung zeigen und was sich beim Aktionäsrsschutz in den letzten Jahren verändert hatr, darüber spricht der Fachanwalt für Bank-und Kapitalmarktrecht im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe.